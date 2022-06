Questo sarà sicuramente l’anno di Vecna, uno degli iconici cattivi del mondo di Dungeons & Dragons. Dopo l’annuncio della sua presenza nella serie televisiva di Stranger Things targata Netflix, vedi qui, ora arriva la notizia della produzione di questa fantastica statuetta che ci presenta Vecna in tutto il suo decadente splendore.

Foto generiche

Vecna: la statua Wizkids

La statua sarà alta circa 30 centimetri, già colorata, e sarà prodotta dalla nota Wizkids/Neca che già aveva dato vita alla riproduzione dell’occhio e della mano di Vecna. La statuetta ci presenta Vecna con un taglio decisamente moderno, con una figura alta, slanciata, abbigliata con vesti dorate. Interessante notare che è in possesso del suo occhio e della sua mano, che non dimentichiamolo, sono artefatti potentissimi. Anzi sembra indossare un guanto, che lo stesso Vecna pare osservare con estremo interesse, che ricorda vagamente il guanto dell’infinito di Thanos. Pura coincidenza? Gli scultori saranno stati semplicemente influenzati dagli ultimi film degli Avengers? Probabilmente sì, ma la coincidenza è comunque curiosa. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 250,00 dollari ma potrebbe aumentare.

Foto generiche

Il futuro di Vecna

A prima vista il prodotto sembra di ottimo livello, come del resto ci ha abituati la Wizkids negli ultimi anni, quindi ora non ci resta che aspettare l’uscita della statuetta, della serie di Stranger Things e chissà se non di un’avventura di Dungeons & Dragons dedicata a Vecna stesso. Viste le sue numerose apparizioni crediamo che ci possano essere serie possibilità di un suo ritorno sui tavoli da gioco. Da notare che non è ancora stata definita una data di uscita certa della statuetta e il produttore ci avverte che l’immagine finale del prodotto potrebbe cambiare.