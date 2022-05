Con l’uscita di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars disponibile su Disney Plus, a molti fa della saga sarà tornata la voglia di rivedere i capitoli essenziali del franchise per apprezzare al meglio la nuova avventura del celebre Jedi. Considerato che ci troveremo in un periodo particolare della sua vita, negli scorsi giorni vi abbiamo suggerito cosa rivedere della vasta produzione di Star Wars, indicandovi anche quali fumetti e storie Canon recuperare. Ma la curiosità per la figura di Obi-Wan potrebbe spingere qualcuno ad avventurarsi in un titanico rewatch della saga, portandolo ad affrontare uno degli interrogativi più dibattuti quando si parla della galassia lontana, lontana: come vedere Star Wars in ordine cronologico?

In che ordine vedere Star Wars è la domanda che solitamente divide il fandom. Considerato che nel 1977 Lucas decise di iniziare il suo racconto partendo dal quarto capitolo, Una nuova speranza, per i fan più intransigenti che hanno seguito le avventure di Luke Skywalker sin dalla sua prima apparizione esiste un solo ordine di visione: Trilogia Originale (Una nuova speranza, L’Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi), Trilogia Prequel (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith) e infine la Trilogia Sequel (Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi, L’ascesa di Skywalker). Ma è davvero questo il corretto ordine per vedere Star Wars? oppure esiste un più corretto per rivedere Star Wars in ordine cronologico?

Come vedere Star Wars in ordine cronologico: guida alla galassia lontana, lontana

Per chi predilige una visione in ordine cronologico di Star Wars, che tenga dunque conto della corretta sequenza degli eventi, si possono identificare dei precisi archi temporali entro cui suddividere la cronologia ufficiale della continuity di Star Wars. Punto di riferimento cronologico per questa divisione in ere è la Battaglia di Yavin (Battle of Yavin, o BY), vista nel finale di Una Nuova Speranza, considerata l’evento cardine della continuity di Star Wars

Alta Repubblica (The High Republic)

Cronologicamente ambientate circa duecento anni prima degli eventi visti in La Minaccia Fantasma, è un periodo storico recente, che mostra una Repubblica al suo apice. L’esplorazione dell’Orlo Esterno sta impegnando la Repubblica, che dopo aver costruito una stazione spaziale nelle profondità del cosmo, il Faro Starlight, si ritrova a dover gestire la minaccia di una temibile flotta di pirati, i Nihil. Questi sembrano in grado di potere controllare l’iperspazio, rendendolo un’arma e bloccando le sicure rotte usate dalla Repubblica.

Al momento, l’Alta Repubblica è un ciclo che si è sviluppato principalmente in romanzi e fumetti. Ad aprire questo ciclo è il romanzo La Luce dei Jedi, cui sono seguite una serie a fumetti omonima e una serie di romanzi young adult. Nelle intenzioni di Disney e LucasFilm, su Disney+ dovrebbe arrivare nei prossimi anni una serie ambientata in questo periodo di splendore della Repubblica pre-imperiale

Star Wars: Young Jedi Adventures

La Caduta dei Jedi (Fall of the Jedi)

Periodo che si focalizza sulla Trilogia Prequel, dove viene raccontata la fine della Repubblica e la caduta dell’Ordine Jedi. Sono gli anni finali della Repubblica Galattica, che viene presentata come un organismo burocratico titanico e incapace di far fronte alle richieste delle popolazioni dei vari pianeti. Anche i Jedi, da millenni protettori della pace galattica, sono lontani dai fasti dell’Alta Repubblica, troppo compiaciuti del loro potere e incapaci di percepire il ritorno dei loro antichi nemici, i Sith, coloro che hanno scelto di affidarsi al Lato Oscuro della Forza.

In questo periodo, si assiste alla Guerra con i Separatisti, una colazione di pianeti e clan che si oppone al potere della Repubblica, con l’obiettivo di creare un nuovo ordine sociale. A manovrare questi dissidenti, nell’ombra, c’è Darth Sidious, Signore dei Sith, che come un burattinaio orchestra guerra nell’ombra, mentre pubblicamente cerca di pilotare le decisioni della Repubblica, nella sua veste pubblica di Sheev Palpatine, prima senatore e infine Cancelliere Supremo. Ruolo che, tramite una macchinazione, lo porterà a diventare l’Imperatore del Primo Impero Galattico.

La Minaccia Fantasma (1999) – 32 BBY

L’Attacco dei Cloni (2002) – 22 BY

The Clone Wars

La Vendetta dei Sith (2005) – 19 BY

Il Regno dell’Impero (Reign of the Empire)

Con la Caduta dei Jedi e la riforma della Repubblica Galattica nel Primo Impero Galattico, Palpatine e il suo apprendista, Darth Vader (alias il Jedi un tempo noto come Anakin Skywalker), domina su tutta la galassia. La nuova società ha perso la sua aura di pace e democrazie, assumendo i toni di un dispotico regime xenofobo e fortemente accentratore. Ogni sistema viene considerato come una risorsa da sfruttare, portando alla nascita di un crescente dissenso che ben presto sfocerà in aperta ribellione

The Bad Batch

Solo – A Star Wars Story

Obi-Wan Kenobi

L’Era della Ribellione (Age of Rebellion)

L’ascesa di Palpatine non viene passivamente accettata. Membri di spicco della Repubblica e persone che non accettano il dispotismo imperiale iniziando ad organizzarsi in cellule ribelli, che prima individualmente e poi in modo sempre più organizzato, dando vita all’Alleanza Ribelle.

Star Wars Rebels

Rogue One – A Star Wars Story

Una Nuova Speranza – 0 BY

L’Impero Colpisce Ancora – 3 BY

Il Ritorno dello Jedi – 4BY

La Nuova Repubblica (The New Republic)

Con la sconfitta dell’Impero dopo la Battaglia di Endor e la distruzione della seconda Morte Nera, nasce la Nuova Repubblica. In questi anni, Luke Skywalker decide di ricreare l’Ordine Jedi, creando una propria accademia dove insegnare a nuova generazione di giovani sensibili alla Forza. Nel frattempo, piccole sacche di resistenza imperiale cercando di sopravvivere nei mondi dell’Orlo Esterno, mentre nelle profondità dello spazio, all’insaputa della Nuova Repubblica, il piano ordine anni prima da Palapatine sta entrando in una nuova, devastante fase.

Skeleton Crew

The Mandalorian

Ahsoka

The Book of Boba Fett

L’ascesa del Primo Ordine (Rise of the First Order)

Nonostante la Nuova Repubblica, nei margini esterni i resti dell’Impero trovano una nuova guida nel Primo Ordine, guidato dal Leader Supremo Snoke e dal suo braccio destro, Kylo Ren. Intenzionato a ricreare l’Impero Galattico, Snoke spingerà il Primo Ordine in una lotta contro la Nuova Repubblica, ma a contrapporsi ai suoi piani si porranno nuovi eroi, come il pilota Poe Dameron, l’ex-stormtrooper Fynn e la giovane e misteriosa Rey, che grazie all’aiuta di eroi leggendari sapranno difendere la Nuova Repubblica.

Star Wars Resistance

Il Risveglio della Forza – 30 ABY

Gli Ultimi Jedi – 31 ABY

L’Ascesa di Skywalker – 32 ABY

