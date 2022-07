Da quando Hugh Jackman ha ritratto per l’ultima volta gli artigli di Wolverine, i fan del mutante canadese hanno subito iniziato a lanciarsi in speculazioni avrebbe ereditato il ruolo dell’Arma X. Da tempo si sta ormai attendendo l’annuncio che i mutanti entrino a far parte ufficialmente del Marvel Cinematic Universe, per poter scoprire finalmente come il mondo degli X-Men sarà introdotto nel franchise, idea suggerita recentemente dall’ultimo episodio di Ms. Marvel. Il primo passo per l’entrata di James Howlett nel Marvel Cinematic Universe potrebbe però avvenire non in un film corale del mondo mutante, ma nel terzo capitolo delle avventure del Mercenario Chiacchierone. Ed è proprio in merito a Deadpool 3 che si vocifera del nuovo Wolverine.

Deadpool 3 presenterà il nuovo Wolverine del Marvel Cinematic Universe?

Da sempre, il rapporto ‘cinematografico’ tra Wolverine e Deapool è stato al centro di un approccio divertente, complice il rapporto tra i due storici interpreti dei personaggi, Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine). La prima apparizione del mercenario chiacchierone è avvenuta in Wolverine: Origini, primo capitolo delle avventure in solitaria dell’artigliato mutante canadese, che non ebbe particolarmente successo, complice anche la pessima caratterizzazione di Deadpool. Non a caso, in Deadpool 2, abbiamo visto nelle scene post-credit Deadpool tornare indietro nel tempo e giustiziare proprio la sua versione (o dovremmo dire variante?) davanti agli occhi di uno stranito Wolverine.

Sin dal primo film di Deadpool, questo rapporto tra i due personaggi è stato al centro di divertenti siparietti di Wade Wilson, che, sfruttando la sua caratteritica rottura della quarta parte, ha più volte ironizzato su Wolverine e il suo passato. La possibilità di avere Deadpool parte del Marvel Cinematic Universe, potenzialmente primo tassello del mondo mutante del franchise, il che renderebbe il casting di Wolverine un momento particolarmente importante per l’MCU.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

Al momento della scelta di Hugh Jackman come Wolverine per i film degli X-Men dell’era Fox, i fan non accolsero molto favorevolmente l’attore australiano, reo di esser troppo alto per interpretare un personaggio la cui statura minuta era spesso fonte di lazzi e derisioni da parte dei suoi rivali. Eppure, dopo una lunga carriera come Wolverine, Jackman è riuscito a diventare un beniamino degli spettatori, convincendo anche i Veri Credenti più integerrimi.

Negli scorsi giorni, parlando con The Post-Credit Problem, i due sceneggiatori di Deadpool 3, Rhett Teese e Paul Wernick, hanno affrontato il discorso del casting per Wolverine in Deadpool 3:

“Deve esser qualcuno più basso questa volta, magari Zack Galifianackis o Patton Oswalt, qualcuno del genere, non saprei. Ascoltate, non abbiamo nemmeno nessuna notizia in merito, ma anche se lo avessimo, non potremmo condividirla. MA onestamente, l’ideale sarebbe trovare una persona nuova, perché Hugh Jackman all’epoca era relativamente sconosciuto, e mi ricordo ci fu un’iniziale sfiducia del tipo ‘’Ehi, è troppo alto’, ‘Non gli assomiglia’. Credo che se giocheranno bene le loro carte, potrebbero affidarlo a qualche sconosciuto”

La scelta dell’interprete di Wolverine per Deadpool 3 potrebbe rientrare all’interno delle suggestive ipotesi che i fan stanno condividendo sui social. Da Daniel Radcliffe a Henry Cavill, passando per le due star di The Boys, Anthony Starr (Patriota) e Karl Urban (Billy Butcher), sono numerosi gli attori già associati al personaggio del mutante canadese, ma con l’esclusione di Radcliffe tutti sembrano essere vicini all’ideale di Wolverine dettato dalla recitazione di Jackman.

L’offerta di Disney+