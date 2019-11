Vegeta Super Saiyan 2 Banpresto Figure Colosseum

Banpresto con la “Vegeta Super Saiyan 2” propone una nuova figure dedicata al mondo di Dragon Ball Z con protagonista il principe dei Saiyan, Vegeta, nella sua forma di Super Saiyan di secondo livello. Questa figure in PVC ritrae il personaggio nella classica divisa Saiyan di colore blu con tanto di parti corazzate, guanti e stivali.

Il Personaggio

Nonostante compaia dalla serie Z in poi Vegeta è uno di quei personaggi cardine di Dragon Ball senza il quale sicuramente non sarebbe stato lo stesso fumetto, la sua rivalità con Goku, inizialmente a scopi malvagi poi puramente competitiva è uno dei punti cardine dell’opera di Akira Toriyama. Vegeta è figlio del Re dei Saiyan e nonostante la morte del Re a seguito della distruzione del suo pianeta da parte di Freeza continua a proclamarsi solamente con il titolo di Principe del quale va immensamente orgoglioso. Quando facciamo la sua conoscenza, Vegeta, è solamente uno dei pericolosi Saiyan superstiti al soldo del tiranno Freeza che si sta dirigendo sulla terra per distruggerla. Goku, che nel frattempo si sta allenando con il sommo Kaio, sta per tornare sul pianeta terra, ma intanto i Saiyan sono arrivati e hanno cominciato la loro missione di distruzione del pianeta. Goku riuscirà, dopo una durissima lotta, a mettere in fuga Vegeta che dopo altre battaglie come la saga di Namek entrerà a far parte dei guerrieri Z. La rivalità tra Goku e Vegeta continuerà spostandosi su altri livelli spingendosi a migliorare a vicenda superando di volta in volta i propri limiti.

La Confezione

La scatola di questo prodotto è leggermente più piccola di quelle appartenenti ad altre linee dello stesso produttore, non che ve ne fosse necessità, infatti il prodotto contenuto all’interno è alto circa una ventina di cm. Il cartoncino della confezione ritrae la figure in varie angolazioni sui quattro lati principali e sul retro possiamo vedere affiancate le due versioni della statua, colorata e non. Dentro la scatola troveremo il prodotto contenuto all’interno di bustine in plastica e diviso in due pezzi principali: corpo principale e testa che si uniranno fra loro grazie ad un comodo e semplice sistema ad incastro. Per proteggere il contenuto da eventuali ammaccature segnaliamo la presenza di un cartoncino che avvolge il tutto in maniera completa e funzionale.

Vegeta Super Saiyan 2 – BFC

La statuetta di Vegeta Super Saiyan è una statica in PVC che appartiene ad una linea che rappresenta i guerrieri di Dragon Ball in pose statiche. La figure è (delle due disponibili) quella a colori e rappresenta Vegeta in piedi con il pollice rivolto verso se stesso. L’interpretazione è abbastanza palese, Vegeta chiede di entrare sul campo di battaglia indicando chiaramente che è il suo turno di combattere. Anche questa volta il prodotto non è caratterizzato da una posa in azione ma punta a distinguersi per la singolarità della scultura e per l’ottimo lavoro di pittura di cui parleremo fra poco. All’interno della confezione è contenuta anche una pratica basetta di forma ovale con stampata la grafica della linea in rilievo. Grazie a questa basetta il prodotto è in grado di reggersi in piedi senza problemi.

Lo sculpt del prodotto sembra più curato di altri in diversi elementi, ad esempio la muscolatura e le pieghe dei vestiti sono maggiormente messi a risalto, così come i capelli grazie anche all’eccellente lavoro di painting. Sui vestiti del Saiyan sono presenti numerose sfumature che arricchiscono la figure di dettagli e profondità e che rendono il prodotto adatto sia ad essere esposto singolarmente ma anche all’interno di un eventuale diorama, qualora foste in grado di realizzarlo. L’espressione del volto e la definizione dei capelli colgono immediatamente l’attenzione anche perché nella forma di secondo livello il volume della capigliatura risulta molto più appuntito del primo stadio.

Conclusioni

Anche questa volta Banpresto mette a segno un bel punto offrendo un prodotto dalle qualità decisamente migliori se paragonato a figure dello stesso prezzo. Vegeta è un personaggio molto amato dai fan della saga e questa rappresentazione spavalda del guerriero che vuole scendere in campo è sicuramente adatta al carattere del personaggio stesso. A differenza di altre statue dai colori più piatti che magari necessitano di adeguata illuminazione per essere valorizzate questa ha un painting e sculpt di primo livello che normalmente ritroviamo in prodotti appartenenti ad una fascia prezzo più alta.