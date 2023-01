Vegeta Super Saiyan 4 SH Figuarts è la nuova action figure da collezione di alta qualità realizzata per gli appassionati della serie Dragon Ball GT. Questa figura, prodotta dalle prestigiose aziende Bandai e Tamashii Nations, è una riproduzione fedele del personaggio di Vegeta nella sua forma definitiva, con dettagli minuziosamente curati e una combinazione di materiali di alta qualità che la rendono resistente e durevole. Andiamo a scoprirla insieme.

Diventare Super Saiyan 4…barando?

Vegeta Super Saiyan 4 è una forma di potere raggiunta da Vegeta in Dragon Ball GT. A differenza di Son Goku, che ottiene i suoi poteri diventando un Super Saiyan 4 dopo aver perso il controllo trasformandosi in Oozaru, Vegeta riesce ad ottenere questa forma grazie all’aiuto di Bulma, sua moglie e brillante scienziata. Vegeta a raggiunge i suoi nuovi poteri attraverso la creazione di un dispositivo speciale chiamato “Generatore di Onde Blutz”. Questo dispositivo emette onde di energia simili a quelle emesse dalla luna piena, che sono necessarie per ottenere la trasformazione in Oozaru. Una volta attivato il dispositivo, Vegeta si trasforma in una versione più potente e muscolosa del suo normale Super Saiyan, con una folta criniera e una coda di scimmia, ebbene si, torna la coda tipica dei Saiyan a grande richiesta. La sua pelle è completamente ricoperta di una peluria rossa a scapito del petto e dell’addome che rimangono scoperti. Senza essere passato per il Super Saiyan di terzo livello, in questa forma, Vegeta è in grado di generare una quantità di potere enorme, rivaleggiando persino con quella di Son Goku in Super Saiyan 4. Con questa nuova forma di potere, Vegeta è in grado di combattere contro i nemici più potenti del suo universo, dimostrando di essere nuovamente un guerriero forte e coraggioso e permettendogli anche di compiere la fusione con Goku, con la tecnica della danza di Metamor, dando origine al guerriero Gogeta Super Saiyan 4

Vegeta Super Saiyan 4 SH Figuarts

Confezione e Blister

La confezione di Vegeta Super Saiyan 4 Sh Figuarts di Bandai e Tamashii Nations è progettata per proteggere e presentare la figura in modo accattivante. La scatola è realizzata in cartoncino ed è di formato standard, con una dimensione di circa 18cm x 15cm x 5cm. Il design della confezione mostra immediatamente la figura di Vegeta Super Saiyan 4 in una posa dinamica, con un’immagine di lui pronto per combattere in primo piano immerso in un layout con la struttura in stile manga shonen. L’immagine principale sviluppa anche in parte sul fianco mentre sul retro della confezione vengono mostrate le caratteristiche e le specifiche della figure, insieme a immagini dettagliate della stessa e i vari accessori da diverse angolazioni.

All’interno della confezione, la figura è contenuta in un blister trasparente che la preserva e tiene saldamente in posizione. Il blister è infatti progettato per proteggere la figura da danni durante il trasporto e per mantenere la figure nella sua posizione originale. Inoltre, il blister, permette anche di vedere la figura da diverse angolazioni senza doverla rimuovere dalla scatola dato che la confezione è dotata di una parte trasparente che consente a chiunque di poterla vedere. La bellezza di queste confezioni e la loro colorazione sono tali che possono benissimo essere esposti già solo così.

Design e Dettagli

Vegeta Super Saiyan 4 Sh Figuarts presenta svariate caratteristiche che la rendono una figure di alta qualità e fedele all’originale personaggio visto in Dragon Ball GT. Una volta estratta dalla confezione la prima cosa che notiamo sono i dettagli dati dalla pittura e dalla scultura di questo tipo di corpo. I particolari del viso di Vegeta sono incredibilmente realistici, con una somiglianza che rasenta la perfezione. Ci sono più tipi di volti nella confezione, oltre a svariate coppie di mani ed effetti energetici, con ognuno di essi potrete scegliere il più adatto a seconda del tipo di posa che andrete a ricreare personalizzando ulteriormente la figura.

In mano si sente subito che la figure è costruita con materiali di ottima fattura, le plastiche utilizzate dall’azienda nipponica, infatti, garantiscono da sempre una resistenza e una durata nel tempo dei loro prodotti. Proprio per l’utilizzo di questo tipo di materiali, parliamo interamente di plastiche, le articolazioni risultano fluide e semplici da maneggiare, consentendo quindi una grande varietà di pose e una maggiore flessibilità per l’esposizione. Le dimensioni della figure sono di 14 cm, in scala con il Son Goku già rilasciato qualche mese fa, il che la rende perfetta per essere esposta anche con altre figure di Dragon Ball.

Oltre agli accessori inclusi sopra citati, non vi è altro in confezione, avrebbe fatto comodo (ma quello lo diciamo sempre) una basetta espositiva per la realizzazione di pose più dinamiche ma comprendiamo che questo avrebbe portato giocoforza anche all’aumento del prezzo del prodotto che si colloca ancora in una fascia medio-bassa rendendo la figure a portata di qualsiasi tipo di portafoglio, dal collezionista più sfegatato a quello occasionale.

Vegeta Super Saiyan 4 SH Figuarts

Conclusioni

In generale, Vegeta Super Saiyan 4 Sh Figuarts di Bandai e Tamashii Nations è una figura di qualità eccezionale, perfetta per gli appassionati della serie Dragon Ball GT. Da collezionisti esperti e navigati della linea SH Figuarts di Dragon Ball non possiamo che consigliarne vivamente l’acquisto, specialmente a chiunque sia alla ricerca di una rappresentazione dettagliata e fedele di questo personaggio iconico. Vegeta Super Saiyan 4 sarà disponibile a breve in Italia grazie a Cosmic Group che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations sul nostro territorio.