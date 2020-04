Vegetto Super Saiyan God Super Saiyan S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Tamashii Nations annuncia Vegetto Super Saiyan God Super Saiyan per la sua line up Dragon Ball Super S.H.Figuarts, una nuova e bellissima uscita che andrà ad unirsi a tante altre già presenti sul mercato tratte dal Manga di Akira Toriyama.

Vegetto è l’incredibile guerriero nato da una fusione magica tra Goku e Vegeta con i mitici orecchini potara. Durante la saga di Black Goku e Zamasu in Dragon Ball Super, dopo che questi si uniscono con la stessa tecnica assistiamo al ritorno di Vegetto. Anche Goku e Vegeta per fronteggiare il malvagio Zamasu si vedono costretti a riutilizzare un vecchio espediente già adoperato in passato contro Majin Buu. Vegetto stupisce subito l’avversario trasformandosi immediatamente in Super Saiyan God Super Saiyan poco dopo essersi presentato. La lotta sarà davvero dura e avvincente ma a compiere l’ultima mossa sarà un altro personaggio, che non sveliamo se ancora non conoscete questa bellissima saga.

La figure di Vegetto è una totale riprogettazione di quella già uscita qualche anno fa con articolazioni e snodi aggiornati alle ultime uscite. La figure sarà quindi super-articolata con parti di ricambio e una discreta dotazione di accessori opzionali come i due effetti che costituiscono i colpi di Vegetto di cui la vecchia edizione possedeva solo una parte. In tutto saranno inclusi ben tre volti alternativi e varie coppie di mani intercambiabili. La figure, che avrà una altezza di circa 14 cm, sarà una uscita limitata e pertanto se siete interessati dovrete preordinarla già da ora. Verrà in ogni caso importata ufficialmente dal distributore Cosmic Group (che distribuisce in Italia i prodotti Tamashii Nations) a differenza di Zamasu che sarà una esclusiva (almeno per ora) del mercato Americano.

Vegetto è disponibile in preordine ad un prezzo di 6380 Yen con uscita Giapponese fissata per il mese di Agosto 2020, per l’Italia nel mese di Ottobre 2020.