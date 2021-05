Vendite record anche per il caffè di Demon Slayer

Lo scorso ottobre, la società di bevande analcoliche DyDo Drinco Inc. ha messo in vendita delle lattine di caffè illustrate con i personaggi di Demon Slayer, in 28 diversi design da collezione. L’iniziativa ha avuto un successo tale che a marzo 2021 sono state vendute oltre 100 milioni di lattine.

L’enorme successo delle lattine di caffè di Demon Slayer

Mainichi Shimbun ha intervistato Tomiya Takamatsu, presidente della società madre di DyDo Drinco, DyDo Group Holdings Inc., sul successo delle lattine di Demon Slayer nel contesto della contrazione del mercato giapponese del caffè in lattina. Ha detto:

“Ad essere onesti, è stato un successo oltre le nostre aspettative. È stato uno shock di cui sono molto felice“.

DyDo Drinco ha venduto oltre 50 milioni di lattine entro le prime tre settimane dal lancio delle lattine. Nel complesso, le vendite di ottobre 2020 sono state 1,5 volte superiori rispetto allo stesso periodo del 2019. Takamatsu ha detto che le lattine di caffè di Demon Slayer sono molto apprezzate non solo tra la tradizionale fascia demografica che acquista il caffè in lattina, ovvero giovani e uomini che lavorano, ma anche tra donne, bambini e persino persone anziane.

Tradizionalmente, il mercato era sostenuto da uomini della classe operaia e salariati che acquistavano caffè in lattina dai distributori automatici durante la pausa fumo. Tuttavia, il mercato si è contratto a causa di diversi fattori: l’aumento delle catene come Starbucks e i self-service di caffè nei minimarket, il declino dei distributori automatici di tabacco a causa dei disagi causati dalle normative e una crescente consapevolezza tra la popolazione riguardo la salute.

Altri celeberrimi franchise sono stati protagonisti di collaborazioni con aziende che producono caffè in lattina negli ultimi anni; fra questi, Wonda Coffee e L’Attacco dei Giganti e la collaborazione di Boss Coffee di SUNTORY con il franchise di Godzilla nel 2019.

