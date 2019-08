Venduto a più di $ 100.000 un set completo di carte di Pokémon

Un set completo di carte in perfetto stato di conservazione di Pokémon gioco di carte collezionabili del 1999 è stato venduto all'asta per $ 107.010.

È di qualche giorno fa la notizia che un set completo di carte di Pokémon TCG del 1999 è stato battuto all’asta per una cifra di oltre $ 100.000.

La collezione di centotre carte della prima edizione del gioco di carte collezionabili Pokémon è stata venduta per $ 107.010, la più alta cifra mai pagata per questo titolo. Le offerte sono partita da una base d’asta di $ 25.000.

Goldin Auctions, che ha tenuto l’asta, ha affermato che la ragione del valore sbalorditivo del set è dovuta dalla condizione incontaminata delle carte, tutte classificate in “GEM MINT 10“. La casa d’aste ha inoltre dichiarato che esistono meno di 50 carte, vecchie di vent’anni, tenute in una condizione così impeccabile. Un set completo simile di carte Pokémon della prima edizione era stato battuto all’asta per $ 100.000 nel dicembre 2017.

Nel set completo di carte erano presenti almeno una dozzina di carte olografiche, tra cui la famosa carta numero 4, Charizard lucido. Nel novembre 2016, una singola carta Charizard olografica in ottime condizioni è stata venduta per $ 8.800, e secondo Goldin Auctions di recente ne è aumentato il valore dato che è stata da poco battuta all’asta per quasi tre volte tanto tale importo. Le altre carte olografiche della collezione appena venduta includevano Mewtwo, Gyarados, Blastoise, Hitmonchan, Clefairy, Raichu e Alakazam.

Oltre ai Pokémon, la collezione comprende anche tutte le carte allenatore del gioco di carte collezionabili originale, più una per ogni tipo di carta energia.

“Alcuni sostengono che le carte dei Pokémon diventeranno importanti per il collezionismo moderno come il set di carte del basket Fleer del 1986/87 o il 1909-11 T206 White Border insert set“, ha scritto la casa d’aste nella sua descrizione del set, confrontando il valore crescente del gioco di carte collezionabili con i più famosi set di figurine sportive da collezione.

Nel 2016, una singola carta Pokémon in condizioni perfette, l’estremamente rara carta olografica Pikachu Illustrator, è stata venduta all’asta per $ 54.970, il doppio del suo valore di circa un decennio prima, facendola diventare la singola carta Pokémon più costosa al mondo. All’epoca, si stima che esistessero meno di venti di queste carte, di cui solo la metà in ottime condizioni.