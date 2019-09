Venezia 2019: Joker vince il Leone d’Oro

Il Leone d'Oro al miglior film è stato assegnato a Joker, la pellicola rivelazione diretta da Todd Phillips e interpretata da Joaquin Phoenix. Per la prima volta un villain del mondo dei super eroi trionfa al Festival di Venezia

Si è conclusa sabato 7 Settembre la settantaseiesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il Leone d’Oro al miglior film è stato assegnato a Joker, la pellicola rivelazione diretta da Todd Phillips e interpretata da Joaquin Phoenix. Già dalla prima proiezione di Joker, avvenuta il 31 Agosto scorso, la giuria sembrava d’accordo sull’altissima qualità del film a cui ha riservato ben otto minuti di standing ovation.

Il regista Todd Phillips, noto per essere stato dietro la macchina da presa di film come Una Notte da Leoni, tenta e acciuffa il salto di qualità, cimentandosi in un film che riscrive in maniera autoriale un personaggio mainstream e assolutamente pop, il Joker, eterna nemesi di Batman.

Durante la cerimonia di premiazione, il regista del film e l’attore protagonista, Joaquin Phoenix, sono saliti sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema di Venezia, Phillips così commenta il premio “Il film non sarebbe stato possibile senza Joaquin Phoenix. Joaquin è il leone più coraggioso e con la mentalità più aperta che io abbia conosciuto. Lo ringrazio per la fiducia che ha riposto in me e per il suo talento meraviglioso“. Durante il suo discorso di ringraziamento, Phillips ringrazia anche coloro che lo hanno incoraggiato a cambiare strada, ad essere coraggioso e uscire dalla zona di confort data dalla realizzazione di film mainstream e buttarsi a capofitto in una nuova esperienza.

Questo Leone d’Oro è l’anticamera degli Oscar, dove il film e Joaquin Phoenix saranno sicuramente tra i favoriti nella rosa di candidati. Proprio per questo motivo, contando anche l’esperienza degli anni scorsi (vedi La Forma dell’Acqua n.d.r.), l’influenza della Mostra del Cinema di Venezia sul panorama Hollywoodiano si fa sempre più forte, innalzando a livello mondiale l’importanza di un festival tutto italiano.