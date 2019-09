Venom 2: le riprese potrebbero iniziare a breve

A quanto pare, le riprese del sequel di Venom potrebbero iniziare tra non molto, pare che Sony Pictures abbia fissato la data di inizio, prevista a breve.

A quanto pare, le riprese del sequel di Venom potrebbero iniziare tra non molto. Infatti, secondo alcune voci di corridoio pare che Sony Pictures abbia già fissato la data di inizio per produrre Venom 2. Dunque, molto probabilmente, a partire dal 25 novembre prossimo (forse) inizieranno le riprese della pellicola cinematografiche che, almeno temporaneamente, potrebbe prendere il titolo di “Fillmore”.

Il nuovo capitolo di Venom debutterà al nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dall’autunno dell’anno prossimo, precisamente dal 2 ottobre 2020. La nuova pellicola non sarà più diretta da Ruben Fleischer, regista del film del 2018, ma al suo posto ci sarà Andy Serkis. Il nuovo regista si è mostrato entusiasta e con tanta voglia di fare bene il suo lavoro, tanto da voler realizzare un vero e proprio capolavoro.

Tra l’altro ormai è ufficiale da un po di tempo che, visto lo straordinario successo ottenuto con il primo film di Venom, ci sarà il ritorno sulla scena di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, legato al simbionte Venom. A confermare il ritorno dell’attore è stata la stessa produttrice, Amy Pascal. Inoltre, insieme all’attore britannico, nel cast di Venom 2 ci sarà anche Michelle Williams che interpreterà Anne Weying, nonché fidanzata di Eddie.

Invece, ancora non è del tutto certa la presenza di Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady, il killer spietato. In ogni caso, per saperne di più non ci resta che attendere l’inizio del riprese che dovrebbero iniziare tra non molto. Dunque, cosa vi aspettate dalla nuova pellicola cinematografica che sarà diretta da Andy Serkis? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.