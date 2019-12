Venom 2: Stephen Graham farà parte del cast

Si aggiunge un nuovo nome al cast della pellicola cinematografica di Venom 2. Infatti, a quanto pare, anche l’attore Stephen Graham contribuirà alla realizzazione del film diretto dal regista Andy Serkis. Dunque, insieme a Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, sul set vedremo anche Graham del quale, però, non si hanno informazioni inerenti al ruolo a lui affidato. In ogni caso, si tratta di un attore di una certa rilevanza poiché, come molti sapranno, ha vestito i panni di Al Capone nella serie HBO e, tra l’altro, lo abbiamo visto interpretare un ruolo importante nella recente pellicola di The Irishman.

Purtroppo, almeno per il momento, le notizie riguardanti il sequel di Venom sono veramente misere. Infatti si hanno solamente alcune informazioni, anche se poco dettagliate, riguardanti il ruolo che andranno ad interpretare alcuni attori. Dunque, sembrerebbe che il personaggio di Shriek potrebbe essere interpretato da Naomie Harris (voce ancora non ufficiale), mentre Michelle Williams dovrebbe vestire i panni di Anne Weying.

Dunque non ci resta che attendere per scoprire qualche informazione in più inerenti al sequel del film che, in questo caso, sarà diretto dal regista Andy Serkis. Egli, infatti, ha preso il posto di Ruben Fleischer, regista della pellicola cinematografica precedente. Tra le poche notizie certe che riguardano Venom 2 vi è la data di uscita nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, infatti è prevista per l’anno prossimo, esattamente il 2 ottobre 2020. Per il momento non è stata annunciata la data di debutto in Italia del nuovo film Marvel, quindi anche in questo caso, sarà necessario attendere news a riguardo.