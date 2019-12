Venom 2: Tom Holland in trattative per apparire nel sequel?

Dopo il successo di Venom, il film dedicato all’acerrimo nemico di Spider-Man e qui “reinterpretato” come una sorta di anti-eroe, la Sony ha pensato subito ad un seguito, con al timone della pellicola Andy Serkis. Secondo alcune voci, pare che ci sarà un’apparizione d’eccezione nel seguito del film sul simbionte.

Secondo quanto riportato, Tom Holland sembra essere in trattative per apparire nel sequel di Venom, nei panni ovviamente di Spider-Man, secondo lo scrittore Daniel Richtman, le cui anticipazioni sul mondo Marvel si sono rivelate spesso affidabili. Se tutto ciò si rivelasse esatto, sarebbe il culmine delle voci che girano fin da quando il film sul simbionte era in sviluppo, poichè il personaggio nasce innanzi tutto come nemesi e acerrimo nemico dell’arrampicamuri e solo dopo è stato tramutato per la pellicola in anti-eroe.

Il film, che sarà diretto dal maestro della motion capture Andy Serkis, riporterà Tom Hardy nel ruolo del protagonista. L’aggiunta di Spider-Man potrebbe aiutare a stabilire l’ “universo” di film di Spider-Man di Sony, che attualmente include Venom e il film su Morbius in arrivo, come una parte reale dell’universo di Spider-Man.

È improbabile che i personaggi dell’universo cinematografico di Spider-Man appaiano nei film del Marvel Cinematic Universe, di cui Holland ha fatto la sua casa fin dalla prima apparizione come Spider-Man in Captain America: Civil War. All’inizio di quest’anno, c’è stato un momenti in cui sembrava che il suo tempo, come Spider-Man dell’MCU, fosse scaduto, ma è stato mediato un accordo per continuare ancora per un po’.

I diritti cinematografici di Spider-Man rimangono in mano a Sony, grazie ad un accordo sui diritti negoziato quando la Marvel Comics stava affrontando problemi finanziari. E così, proprietà in licenza come Spider-Man, i Fantastici Quattro e gli X-Men vennero trasferiti in case di produzione esterne. Quasi tutte le altre proprietà sono tornate alla Marvel ormai (inclusi gli X-Men e i Fantastici Quattro, che sono tornati a seguito dell’acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney), ma Spidey rimane ancora in libertà.