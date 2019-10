Venom 2: un nuovo cattivo insieme a Carnage?

Venom è stato un successo al botteghino e Sony è già al lavoro sul suo sequel, con Carnage come villain principale. Secondo gli ultimi report, però, non sarà l'unico nemico che dovrà affrontare Eddie Brock.

Venom , nonostante le critiche dei fan dell’universo Marvel “duri e puri”, è stato un successo al botteghino e Sony è già al lavoro sul suo sequel, che vedrà anche l’introduzione del personaggio di Carnage come villain principale. Secondo gli ultimi report, però, non sarà l’unico nemico che dovrà affrontare Eddie Brock.

Deadline riporta da fonti vicine a Sony che nel seguito di Venom avremo un secondo villain, che darà sicuro del filo da torcere al protagonista: la malvagia Shriek.

Per ora, Sony Picture si è rifiutata di commentare la notizia, facendo notare che il film è ancora nelle sue fasi iniziali e che in questo periodo i dettagli sono spesso soggetti a modifiche e cambiamenti, nonchè le riprese cominceranno solo all’inizio dell’anno prossimo.

Per quanto riguarda Shriek, è una supercattiva con abilità sonore, alleatasi con Carnage, l’arcinemesi di Venom (interpretato nel film da Woody Harrelson), nell’evento crossover “Maximum Carnage“. Creata da Tom DeFalco, Mike W. Barr, Terry Kavanagh, Ron Lim, Jerry Bingham e Mark Bagley, Shriek è apparsa per la prima volta in Spider-Man Unlimited #1, nel Maggio del 1993. Nata come Frances Barrison, era una spacciatrice i cui poteri mutanti latenti si sono manifestati dopo aver subito un grave trauma. Essi le permettono di manifestare energia sonora in combattimento come esplosioni, e di manipolare le emozioni degli altri. Sarà un grosso problema per Venom, poichè il simbionte è debole ai suoni molto forti.

Il primo film è stato diretto da Ruben Fleischer e in una recente intervista, ha affermato che il Venom di Sony è avviato nella direzione di un crossover con Spider-Man.

“Tutto ci porterà proprio lì“, ha detto Fleischer. “E questa è la cosa eccitante, perché abbiamo cambiato l’origine di Venom: nei fumetti, si è evoluto da Spider-Man, ma a causa della cosa Marvel-Sony non siamo riusciti a farlo. E quindi ciò su cui lo stiamo costruendo, e che sarà eccitante da vedere, sarà quando si confronteranno davvero.”