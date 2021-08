Venom 3, Tom Hardy è pronto (e vuole Spider-Man)

Venom tornerà presto al cinema in Venom: La furia di Carnage, il sequel del film uscito nelle sale nel 2018 (che potete acquistare a prezzo speciale). Nel nuovo cinecomic Marvel e Sony il protagonista Eddie Brock interpretato nuovamente da Tom Hardy vive la sua “doppia” vita assieme al simbionte alieno, prima di essere chiamato ad affrontare una minaccia ben più grande del previsto: il serial killer Cletus Kasady alias Carnage, il villain interpretato da Woody Harrelson già mostrato brevemente nella scena post-credit del primo capitolo. Ora, nel corso di una recente intervista con il magazine Esquire per l’uscita del nuovo film, Hardy ha rivelato di avere già in mente il terzo episodio della saga dedicata al simbionte e che questa volta amerebbe un incontro con Spider-Man.

L’attore australiano ha infatti reso noto che un terzo film non avrà il via libera fino a quando il secondo non avrà successo al botteghino, sebbene i produttori sembrano essere comunque molto soddisfatti del risultato ottenuto (qui la notizia originale). Venom 3 potrebbe quindi finalmente mettere Tom Hardy di fronte al Peter Parker del Marvel Cinematic Universe interpretato da Tom Holland? Hardy ha dichiarato che sta pensando all’opzione, ritenendosi sveglio e aperto a qualsiasi eventualità, sebbene la scelta non dipenda da lui, visto che si tratta di un grosso salto che non può certo compiere da solo. Gente più in alto di Tom Hardy deve infatti necessariamente mettersi in una stessa stanza per parlare e affrontare una scelta simile, insieme. La star ha in ogni caso sottolineato che se entrambe le parti (ossia Marvel e Sony) trovassero un accordo vantaggioso per tutti, un crossover del genere potrebbe effettivamente vedere la luce.

Ricordiamo che nei fumetti Marvel Comics Venom e Spider-Man sono inizialmente nemici giurati, per via del fatto che Brock perde il lavoro al Daily Bugle proprio per colpa di Peter Parker. Una volta fuso col simbionte alieno che una volta apparteneva proprio a Spider-Man, Venom decide di vendicarsi aspramente del torto subito, sebbene dopo aver visto la sua ex moglie salvata dall’Arrampicamuri, Eddie decida di stringere una sorta di alleanza con la sua storica nemesi diventando così un protettore di innocenti.

Venom: di La furia di Carnage, previsto nelle sale italiane a fine anno (la data dovrebbe essere quella del 17 settembre prossimo), vede nel cast anche Michelle Williams (Anne Weying), Reid Scott e Stephen Graham.