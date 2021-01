Venom – Donny Cates e Ryan Stegman lasciano la serie

Con un annuncio ufficiale tramite IGN della tarda serata di ieri, Marvel ha ufficializzato che Donny Cates e Ryan Stegman lasceranno ufficialmente Venom con il celebrativo numero 200. L’albo avrà a che fare con la conclusione dell’evento King in Black e con le sue conseguenze preparando di fatto un nuovo status quo per il personaggio e per il prossimo team creativo che prenderà le redini della testata ancora ufficialmente da annunciare.

Venom #200 – i dettagli e le parole di Donny Cates

Venom #200 uscirà ad aprile e sarà un albo celebrativo con foliazione extra a cui parteciperanno numerosi artisti che negli anni hanno contribuito a forgiare la saga del simbionte.

Donny Cates ha detto che la fine della sua run era all’orizzonte e che la sua gestione su Venom è sempre stata ispirata da quella del Thor di Jason Aaron: un unico, lungo arco narrativo. Il vulcanico scrittore a confermato che non c’è stata nessuna pressione da parte della Marvel per chiudere anticipatamente le trame e che il celebrativo numero 200 è sembrato il momento più opportuno per chiudere la run e celebrare il personaggio.

Cates ha continuato dicendo che la conclusione della run è qualcosa che lui e il disegnatore Ryan Stegman hanno sempre avuto in mente sin dall’inizio della loro gestione circa 4 anni fa e che ora, mentre arrivano le pagine di Venom #200 e King in Black, tutto sembra incastrarsi perfettamente con quanto programmato. Cates ha definito le ultime settimana “folli e surreali” perché il finale sarà un omaggio alla fan-base della Marvel e di Venom in particolare, che ha supportato la serie in maniera eccellente, portando anche a compimento l’idea alla base di Knull.

Cates continua dicendo che non sarà un funerale per Venom ma una celebrazione approfondendo quello che sarà il futuro status quo del personaggio.

Gli eventi con cui prende il via King in Black, i successivi numeri e i tie-in sono stati strutturati per portare ad un nuovo status quo non solo per Venom ma anche per altri personaggi. L’autore dice che all’apparenza tutto potrebbe essere sembrato “distruttivo”, gli ultimi mesi hanno sottratto a Venom anziché aggiungere questo perché chi verrà dopo avrà la possibilità di poter agganciare con storie più “surreali e introspettive” legate al personaggio e a Knull.

Knull è la Divinità dei Simbionti: un essere di pura malvagità intenzionato a bandire la luce che in passato creò il pianeta artificiale natale di Venom, Klyntar, e la spada All-Black, importante nella nuova mitologia di Thor.

Knull, introdotto nel 2008, è poi comparso più volte nelle serie di Cates da Silver Surfer: Black – disegnato da Tradd Moore – a Guardians of the Galaxy, Absolute Carnage e nel one-shot Incoming! dove lo abbiamo visto dare il via alla sua sanguinaria marcia attraverso le stelle per oscurare l’intero cosmo.