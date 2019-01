Venom: via libera al sequel!

Sony Pictures ha confermato che ci sarà un sequel per il suo Venom, campione d’incassi della stagione 2018 con Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock, vittima suo malgrado della “fusione” con un organismo alieno, Venom per l’appunto.

Basato sul popolare villain/antieroe di casa Marvel, Venom ha ricevuto pareri contrastanti dalla critica, che tuttavia non gli hanno impedito di superare gli 850 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, consacrandolo quindi al successo commerciale.

Voci di corridoio su di un sequel si erano già rincorse un mese fa, ma solo in queste ore è arrivata la conferma ufficiale, sebbene non sia stata diffusa né una data di uscita per la pellicola, né siano state date notizie certe sulla regia che, a quanto pare, potrebbe vedere l’abbandono di Ruben Fleischer che si era occupato di dirigere la pellicola precedente.

La sceneggiatura sarà invece a cura di Kelly Marcel (co-sceneggiatore del primo film) mentre pare che nel cast siano stati confermati sia Tom Hardy che Woody Harrelson, attore presente nel primo film nella scena post-credits.