Venompool (Special Edition) prodotto da Hot Toys

Venompool è il nuovo e bizzarro personaggio tratto dal gioco mobile Marvel Contest of Champion annunciato da Hot Toys per la sua linea Videogame Masterpiece. Realizzato in scala 1/6 sarà alto circa 36cm – un vero colosso da aggiungere alla collezione – rappresenta l’unione del simbionte Venom con il pazzo mercenario Deadpool.

Venom – come un parassita – può possedere le persone e dare loro poteri in questo processo, questa entità aliena possedendo l’abilità di spostarsi di ospite in ospite è in grado di fondersi con essa creando un individuo del tutto nuovo. E se il simbionte di Venom possedesse il mercenario Deadpool? Sideshow e Hot Toys hanno risposto alla domanda dopo averlo mostrato in anteprima al SDCC di quest’anno – che si è concluso questo fine settimana – e dato l’enorme riscontro da parte del pubblico hanno deciso di annunciane subito il preordine tra i suoi prodotti in scala 1/6.

Venompool sarà alto circa 36,5 cm e sarà dotato oltre che di una testa di nuova concezione caratterizzata da diverse parti intercambiabili tra cui tre paia di occhi e due lingue lunghe per creare numerose combinazioni di espressioni. Questa figure viene presentata nella classica divisa di Deadpool caratterizzata dai colori rosso e nero ma giocoforza fuori misura in quanto visibilmente è strappata e pinzata direttamente al corpo dell’enorme simbionte. Il dettaglio di queste “cuciture improvvisate” sarà presente in tutta la figure lungo i bordi delle parti di vestito rosso. Sarà ovviamente fornito di tutto l’arsenale di Deadpool tra cui un paio di katane e una pistola. Ultimo ma non meno importante dettaglio la dotazione di mani intercambiabili, disponibili per realizzare diverse pose.

Venompool è in preordine su Sideshow al prezzo di 405$ con uscita stimata per il mese di Settembre 2020. Questa figure sarà disponibile anche in edizione speciale con l’aggiunta di una testa aggiuntiva rappresentata con un ghigno malefico. Decisamente un pezzo da non farsi scappare se siete fan del mercenario.