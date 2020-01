VF-1J Officer’s Veritech Battloid Mode da Prime 1 Studio

Arriva un nuovo annuncio da parte di Prime 1 Studio, per l’apertura dei preordini della strabiliante statua del VF-1J Officer’s Veritech Battloid Mode tratto dal cartone animato di Robotech. La statua raggiungerà un’altezza di ben 52.4 cm, una larghezza di 31.7 cm, con una profondità di 40.2 cm e con un peso di ben 8.4 kg. La statica sarà realizzata per la maggior parte in resina e e farà parte della linea Premium Masterline.

La statua è rappresentata nella forma da umanoide dei caccia trasformabili Varitech che abbiamo visto nella serie, la base su cui è fissato riprende il robot in fase di volo sopra a dell’acqua dove possiamo anche notare dei detriti dovuti a qualche battaglia appena intrapresa. Nella parte frontale in centro della base compare proprio il logo della serie Robotech. All’interno come extra possiamo segnalare che troveremo della parti aggiuntive di armatura che potremmo aggiungere o togliere a nostro piacimento in base al nostro gusto personale e ci sarà addirittura un led funzionante nella testa di colore verde.

La serie di Robotech è stata creata nel 1985 negli Stati Uniti, fondendo tre diversi anime in un unica serie di 85 puntate senza essere collegati realmente tra di loro. La prima stagione composta da 36 episodi è intitolata Macross (Chōjikū Yōsai Macross), la seconda è composta da 24 episodi (Chōjikū kidan Southern Cross), concludendo con la terza stagione intitolata Kiko soseiki Mospeada (composta da 25 episodi). In Italia è stata trasmessa per la prima volta su Rete 4 nel 1986, e successivamente ha avuto diverse repliche su Italia 7.

La statua del VF-1J Officer’s Veritech Battloid Mode è già in preordine sul sito di Prime 1 Studio al prezzo di 999.00 Dollari con spedizione stimata nel periodo che va da Febbraio a Maggio 2021.