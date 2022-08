Quanto è accurata la serie TV The Sandman? A quanto sembra, parecchio, a giudicare dall’ultimo video pubblicato dalla stessa Netflix, il quale confronta i dialoghi presenti tra le pagine dei fumetti di Sandman con quelli messi in scena per la serie live action. La piattaforma di streaming ha infatti distribuito un video-confronto contenente un dialogo estratto dall’episodio Il Rumore delle Sue Ali, facendo un paragone con ciò che accade sulla carta stampata. Guardare per credere.

Il video-confronto

Una domanda che sorge immediatamente quando si è di fronte a un adattamento per la TV (che sia di un fumetto, di un romanzo, di un podcast ecc.) è sicuramente “quanto è fedele rispetto al prodotto originale?”. Non c’è dubbio sul fatto che una trasposizione assolutamente identica al materiale d’origine è impossibile da produrre, per l’intervento di un’ampia serie di fattori, tra cui il primo e il più importante rappresentato dal differente medium di approdo (in questo caso, parliamo di un prodotto seriale per la TV). The Sandman, da quando ha esordito su Netflix lo scorso 5 agosto, ha dimostrato tuttavia che un adattamento accurato e di qualità è possibile, garantendo una fedeltà impressionante ai fumetti scritti da Neil Gaiman pur mantenendo una propria identità e credibilità.

Un’ulteriore prova di ciò giunge direttamente da Netflix, che nelle scorse ore ha diffuso un video-confronto. Nella clip è possibile vedere un estratto dall’episodio Il Rumore delle Sue Ali, in particolare il dialogo tra Morfeo e la sorella, Morte. In questa particolare sequenza, Sogno si trova seduto su una panchina, a un parco, intento a dar da mangiare ai piccioni e visibilmente malinconico. Al suo fianco, si siede una giovane donna, che instaura un dialogo con lui. Dal loro scambio di battute apprendiamo che si tratta della sorella maggiore, l’Eterna incaricata di prendere con se le anime degli individui di cui è giunta l’ora della morte e accompagnarle nell’aldilà. Ciò che emerge, inoltre, è che Sogno si trova in uno stato di grande sconforto poiché non sa più quale sia il suo scopo nell’universo.

Watch how Death and Dream's conversation in "The Sound of Her Wings" is almost word-for-word adapted from the page. #TheSandman is now streaming, only on @Netflix. pic.twitter.com/Z6fbO7bwFL — The Sandman (@Netflix_Sandman) August 9, 2022

Morte, preoccupata per il fratello, lo esorta quindi energicamente a seguirla in quella che si rivela essere una sua giornata tipo, mostrandogli di cosa si occupa realmente nelle vite dei mortali. Per Morfeo accompagnare la sorella risulta illuminante, poiché comprende quanto sia fondamentale la sua presenza, così come quella degli altri Eterni, nelle esistenze di tutti gli individui, e quanto sia importante che riprenda il controllo del proprio potere. Nel video-confronto di Netflix è possibile dunque assistere al dialogo preliminare tra i due fratelli, comparato con quello presente tra le tavole a fumetti di Sandman.

Come si può vedere dal video, il risultato è stupefacente e le battute sono pressoché identiche con poche, piccole variazioni. I dialoghi scritti da Neil Gaiman in origine per i suoi fumetti, con la collaborazione di Sam Kieth e Mike Dringenberg, prendono visibilmente vita tra le scene di The Sandman, grazie alla fedeltà che si è scelto di adottare verso battute intense ed emozionanti che sicuramente non necessitavano di troppe modifiche, ma anche grazie all’interpretazione da manuale data da Tom Sturridge e Kirby Howell-Baptiste.

Come vedere The Sandman

L’adattamento per la TV tratto dalla serie a fumetti cult nata nel 1988 con l’etichetta Vertigo è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Netflix, dal 5 agosto. Composto da 10 episodi della durata di circa un’ora, The Sandman vede in scena Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Robert Boyd Holbrook, Stephen Fry, Jenna Coleman, Gwendoline Christie, David Thewlis, Kyo Ra e Mason Alexander Park. Dal successo mondiale che sta attualmente riscontrando questa prima stagione di The Sandman, è molto probabile che sarà prodotta anche una seconda stagione, che stando alle parole di Neil Gaiman potrebbe trasporre le vicende raccontate nel ciclo narrativo La Stagione delle Nebbie.