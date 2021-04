Vigilante – My Hero Academia Illegals vicino alla conclusione?

A poche settimana dalla voce che lo voleva in procinto di diventare una serie animata, arrivano alcune voci secondo cui Vigilante – My Hero Academia Illegals, il manga spin-off di My Hero Academia, sarebbe pronto a raggiungere il suo climax e concludersi in una imprecisata manciata di volumi.

Il manga ha recentemente raggiunto i 100 capitoli pubblicati e se la voce fosse confermata raggiungerebbe la serie principale che, come riportatovi in questo nostro articolo, è entrata anche lei a sorpresa nell’arco narrativo finale.

A proposito di Vigilante – My Hero Academia Illegals

Il manga spin-off è supervisionato da Kōhei Horikoshi ed è scritto e disegnato da Hideyuki Furuhashi e Betten Court.

Eccovi una breve sinossi:

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella… degli Illegal Heroes! Captain Celebrity sta per tornare in patria. Inizialmente considerato un tipo snob, grazie a Makoto è diventato nel tempo un Hero amatissimo, indispensabile per Naruhata. Per lui dunque è in programma una grandiosa festa d’addio, anche se le cose sembrano prendere una brutta piega…

Il manga è pubblicato anche in Italia sempre da Edizioni Star Comics che ha pubblicato 9 volumi dei 12 disponibili.

A proposito di My Hero Academia

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su VVVVID. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 27 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: