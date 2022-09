Vikings: Valhalla 2 è la seconda stagione della serie spin off di Vikings. L’universo di Vikings continua ad espandersi oltre le storie di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli con la serie sequel Vikings: Valhalla, che è stata presentata in anteprima su Netflix nel febbraio 2022. Durante l’evento TUDUM, Netflix ha svelato una nuova, entusiasmante clip della seconda stagione di Vikings: Valhalla, che mostra i protagonisti della serie combattere coraggiosamente contro i loro nemici per dimostrarsi degni del Valhalla.

Vikings: Valhalla

Il teaeer ci mostra Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson mentre combattono contro i guerrieri di Olaf Haraldsson per proteggere i civili indifesi. Sono solo in tre contro un intero battaglione, e ogni speranza sembra essere persa quando Olaf dà l’ordine ai suoi soldati di uccidere tutti…

Il teaser di Vikings: Valhalla 2

Il primo filmato di Vikings: Valhalla vede Olaf Haraldsson (Jóhannes Haukur Jóhannesson) e il suo esercito in procinto di attaccare Leif Erikson (Sam Corlett), Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) e Harald Sigurdsson (Leo Suter), ma un alleato invisibile arriva giusto in tempo per fermare i guerrieri di Olaf. Ma chi potrebbe essere?

Il più grande traditore della stagione precedente è stato Olaf, che ha fatto un patto con Jarl Kåre (Asbjørn Krogh) per invadere Kattegat come parte del progetto di unificazione della Norvegia sotto lo “stendardo di Cristo”. Poiché ha tradito Canuto così come Leif e Harald, non sorprende che continui a guadagnarsi sempre più nemici, e alcuni di questi si schiereranno dalla parte di Harald. L’opzione più probabile è che Canute sia tornato dalla Danimarca e gli sia stato detto dei piani di Olaf e del viaggio di Forkbeard con i suoi figli a Kattegat, per cui Canuto avrebbe potuto trovarli e decidere di attaccare prima di Olaf.

Anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita per la serie, sappiamo che Vikings: Valhalla 3 è già in fase di sviluppo.