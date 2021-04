La villa di Cobra Kai e’ in vendita

La villa Daniel LaRusso, uno dei protagonisti di Cobra Kai, e’ attualmente in vendita e si trova in Georgia e non in California dove e’ ambientata la serie.

La vera e propria magione si puo’ ammirare sul sito Atlanta Fine Homes e viene descritta come, appunto, “conosciuta da milioni di persone come la Magione dei LaRusso dalla serie campione di ascolti di Netflix Cobra Kai“.

La descrizione prosegue dicendo che e’ conosciuta come Villa Flora ed e’ stata completamente ristrutturata, oltre ad essere la creazione di un architetto pluripremiato e di uno chef internazionale. Lo stile e’ ispirato al tempo in cui i due hanno vissuto sulla costiera amalfitana, della quale hanno voluto imitare lo stile architettonico.

Tra le altre caratteristiche della casa si hanno un tetto in terra cotta Ludowici, porte e finestre di Pella, ampie aree soggiorno interne ed esterne, splendidi giardini, sei bagni, sei camere da letto, una piscina e tante altre cose.

Cobra Kai e’ ambientata 34 anni dopo gli eventi del primo film di Karate Kid, ma il punto di vista seguito e’ quello di Johnny Lawrence, il “cattivo” e del suo percorso di redenzione che lo portera’ ad aprire nuovamente il dojo del Cobra Kai, riportando in auge la rivalita’ con Daniel LaRusso, che e’ diventato, invece, un imprenditore di saloni automobilistici.

La serie e’ stata inizialmente prodotta da Youtube come contenuto originale ed esclusivo della piattaforma Youtube Premium, per poi passare, a partire dalla terza stagione, a Netflix, che ne ha curato (e ne curera’) tutte le future stagioni.

Non vi e’ ancora una data d’uscita ufficiale per la quarta stagione di Cobra Kai, ma Netflix assicura che arrivera’ sulla piattaforma entro la fine del 2021.

