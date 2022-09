Dopo il successo globale ottenuto con l’universo di Breaking Bad, arrivato a conclusione con la sesta stagione di Better Call Saul, Vince Gilligan si appresta a voltare pagina e pensare al suo prossimo progetto televisivo. Sarà una serie prodotta ancora una volta da Sony Pictures Television, ma realizzata in esclusiva per Apple TV+. Al momento non si conoscono ancora dettagli precisi se non che la piattaforma di streaming ne ha già ordinato due stagioni, dando completa fiducia al buon Vince.

Vince Gilligan - Credits: Getty Images

La nuova serie di Vince Gilligan arriverà su Apple TV Plus

Protagonista della serie, che a quanto pare sarà un drama, è l’attrice nominata agli Emmy Rhea Seehorn, interprete di Kimberly Wexler in Better Call Saul, uno dei personaggi preferiti dai fan. Si tratta, dunque, di una vera e propria reunion. “Dopo quindici anni, ho pensato che fosse giunto il momento di prendermi una pausa dalla scrittura di antieroi… e chi è più eroico della brillante Rhea Seehorn? È da tempo che è arrivato il momento di avere una serie tutta sua e mi sento fortunato a lavorarci insieme”, ha dichiarato Gilligan in un comunicato. “E che bella simmetria riunirsi con Zack Van Amburg, Jamie Erlicht e Chris Parnell! Jamie e Zack sono stati i primi due a dire sì a ‘Breaking Bad’ tanti anni fa. Hanno costruito una grande squadra alla Apple, e io e i miei meravigliosi partner di lunga data alla Sony Pictures Television siamo entusiasti di essere in affari con loro”.

Secondo le indiscrezioni di Deadline sia Amazon sia AMC erano in trattativa per aggiudicarsi la serie, che potrebbe avere un budget di 13 milioni di dollari a episodio. Nonostante Gilligan abbia più volte dichiarato di aver concluso la sua esperienza con il mondo di Breaking Bad, il CEO di AMC ha stuzzicato i fan sulla produzione di possibili, nuovi spinoff. Dopo la conclusione di Breaking Bad, avvenuta nel 2013 al termine di cinque stagioni, Vince Gilligan si è concentrato sulle rocambolesche avventure che hanno portato alla metamorfosi del mitico Saul Goodman, avvocato interpretato da Bob Odenkirk. Better Call Saul ha debuttato nel 2015 e si è conclusa quest’anno (nel mezzo anche il film El Camino).