Vinili | I migliori per appassionati di Videogame

Negli ultimi anni abbiamo assistito al grande ritorno del vinile: un formato per l’ascolto musicale di classe e di certo effetto, pensato per coloro che cercano sempre e solo l’altissima qualità in ogni singolo frammento sonoro. Per molti si tratta di una “moda” che non è mai passata, ma allo stesso tempo è anche vero come le nuove generazioni di ascoltatori si stiano avvicinando al mondo dei vinili proprio grazie a questo grande ritorno.

Tra grandi riedizioni e novità di assoluto livello, il mercato dei vinili offre oggi prodotti perfetti davvero per tutti i tipi di utente. Anche se siete appassionati di Videogame, ad esempio, state certi che troverete la colonna sonora del vostro gioco preferito in un’edizione in vinile assolutamente degna di nota. Non ci credete? Date un’occhiata qui sotto!

I migliori vinili per gli appassionati di Videogame

DOOM Original Game Soundtrack

Il ritorno di DOOM nel 2016 è stata una vera ventata di infernale aria fresca nell’intero settore del gaming: i fan di tutto il mondo hanno potuto (ri)abbracciare una saga storica, con un titolo che ha già segnato in maniera indelebile la storia di questo medium. Un gioco che però deve molto a una colonna sonora di primissimo livello, registrata presso gli storici Abbey Road Studios e qui proposta in una versione con doppio LP rosso da 180 g: un’edizione da collezione per gustarsi appieno tutti i 31 brani synth e heavy metal vincitori del Game Award 2016 per la miglior colonna sonora.

» Clicca qui per acquistare DOOM Original Game Soundtrack

Demon’s Souls Original Soundtrack

Uno dei titoli di debutto della nuovissima PlayStation 5 è stato Demon’s Souls: remake di un titolo cult targato FromSoftware capace di sconvolgere i videogiocatori di tutto il mondo. Un capolavoro senza tempo con un accompagnamento musicale incredibile, figlio del grande lavoro del maestro Shunsuke Kida, disponibile qui in un’edizione doppio LP che rende giustizia all’epica avventura PS5.

» Clicca qui per acquistare Demon’s Souls Original Soundtrack

The Last of Us – Original Score

The Last of Us è considerato da molti uno dei migliori videogiochi di sempre: un capolavoro senza tempo, che dal 2013 ad oggi non ha mai, ma davvero mai smesso di emozionarci. Il viaggio di Joel e Ellie è così speciale, però, anche grazie alla colonna sonora magistralmente composta da Gustavo Santaolla: una serie di melodie evocative e di sicuro impatto, qui proposte in una versione doppio LP da 180 g che rende certamente giustizia all’opera magna di Naughty Dog.

» Clicca qui per acquistare The Last of Us – Original Score

The Last of Us Part II O.S.T.

Così come il predecessore, anche il più recente The Last of Us Part II è un capolavoro capace di scrivere pagine importanti della storia del videogioco. E sì, l’ha fatto anche da un punto di vista maggiormente legato alla colonna sonora: un insieme di musiche segnati e indimenticabili, nelle quali emerge il grandissimo lavoro di un compositore come Santaolla nel costruire uno dei mondi più evocativi che siano mai stati raccontati all’interno di in un videogioco. Il tutto in una spettacolare edizione con un doppio LP da 180 g.

» Clicca qui per acquistare The Last of Us Part II O.S.T.

Resident Evil 2 – Original Soundtrack

Resident Evil è forse la saga horror per eccellenza della storia dei videogiochi, e non solo: un successo planetario, che ha reso la serie una delle più vendute di sempre e l’ottavo capitolo uno dei giochi più attesi del 2021. Noi di Tom’s Hardware siamo certi di una cosa: ogni vero fan rimarrà a bocca aperta davanti a questa fantastica edizione della colonna sonora di Resident Evil 2, comprendente due vinili da 180 g, composta tra gli altri da Masami Ueda e Shusaku Uchiyama. Un oggetto da collezione capace, come pochi altri, di rendere giustizia a un franchise che non smette mai di stupirci.

» Clicca qui per acquistare Resident Evil 2 – Original Soundtrack

Resident Evil 7 – Original Soundtrack

Il settimo capitolo di Resident Evil ha segnato, per molti, la vera e propria rinascita della serie horror targata Capcom. Un titolo indimenticabile, capace di coinvolgere e terrorizzare come pochi altri ma soprattutto a riportare in auge una saga che in troppi avevano dato per spacciata. Il grande successo del titolo è dovuto in parte anche a un accompagnamento musicale d’eccezione: una colonna sonora di prim’ordine che potete trovare in questa fantastica edizione da quattro vinili in edizione limitata.

» Clicca qui per acquistare Resident Evil 7 – Original Soundtrack

Yakuza 0 – Original Game Soundtrack

Da qualche anno a questa parte, SEGA ha deciso di investire in maniera ancora più importante per portare all’attenzione del grande pubblico occidentale uno dei suoi franchise di punta: Yakuza. Se prima si trattava di un prodotto perlopiù di nicchia almeno dalle nostre parti, la serie si sta ora guadagnando un numero sempre più consistente di appassionati anche nel vecchio continente… E avete presente la colonna sonora? In questo fantastico cofanetto, comprendente ben sei LP, potrete gustarvi tutte le sfumature pop, rock e dance dei 90 brani trattai da Yakuza 0. Una chicca da non perdere per tutti i veri fan della saga!

» Clicca qui per acquistare Yakuza 0 – Original Game Soundtrack

Watch Dogs: Legion – Original Game Soundtrack

Con Watch Dogs: Legion, Ubisoft ha dato sfogo a tutti i desideri dei fan portando la serie al terzo capitolo e alzando ulteriormente l’asticella. Per trovarvi catapultati in una Londra supertecnologica serve anche la giusta atmosfera, e la colonna sonora del titolo riesce perfettamente in questo intento: con questa fantastica edizione da tre vinili da 180 grammi potrete riscoprirla in tutto il suo splendore e credeteci, vi sembrerà di essere immersi sin da subito nel fantastico mondo di gioco!

» Clicca qui per acquistare Watch Dogs: Legion – Original Game Soundtrack