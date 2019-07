Vinland Saga: l’anime in Italia grazie ad Amazon Prime Video

Le navi dei vichinghi di Vinland Saga, popolare manga edito da Star Comics, arrivano in una serie animata anche in Italia grazie ad Amazon Prime Video.

Gli agguerriti vichinghi di Vinland Saga, manga di successo di Makoto Yukimura edito in Italia da Star Comics, combatteranno anche su Amazon Prime Video in una serie animata dedicata, in arrivo in Italia a partire dalla prossima settimana.

La conferma arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale della serie che annuncia uno streaming in simulcast in esclusiva mondiale sulla piattaforma streaming del colosso dell’e-commerce, con questo calendario specifico: da oggi negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania il primo episodio sarà disponibile in lingua originale giapponese sottotitolato in inglese e tedesco, nelle ore successive verranno rilasciati anche il secondo ed il terzo episodio. Nel resto del mondo invece, gli episodi saranno disponibili dalla prossima settimana. La buona notizia è che anche in Italia potremo godere della serie animata sottotitolata nella nostra lingua.

Vinland Saga è un manga molto chiacchierato ed apprezzato in patria a causa del suo setting atipico, raramente trattato nel Sol Levante, in Italia la serie di Makoto Yukimura è giunta grazie ad Edizioni Star Comics che ha portato in Italia 21 (dei 22) volumi ad oggi pubblicati. La storia affonda le sue radici nell’Europa dell’Undicesimo Secolo, età in cui i popoli vichinghi sono divenuti una forza inarrestabile e nessuna delle coste del vecchio continente può più sentirsi al sicuro dall’attacco delle gigantesche e fatiscenti navi con la prua di Drago. Vinland Saga intreccia la Grande Storia alle vicende personali di un folto gruppo di personaggi tra cui spiacca il giovane Thorfinn, armato dalla sete di vendetta, ed Askeladd, astuto leader di una torma di vichinghi.

Sviluppata da WIT Studio (L’Attacco dei Giganti), diretta da Shuei Yabuta (Iron Man) e con la colonna sonora di Sound Team Don Juan (Death Note), la prima stagione di Vinland Saga debutterà settimana prossima su Amazon Prime Video.