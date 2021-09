Violet Evergarden: The Movie arriva su Netflix

Violet Evergarden: The Movie, il film drammatico romantico più atteso del 2020, arriverà su Netflix fuori dal Giappone il 13 ottobre 2021 e sarà disponibile nel nostro Paese anche con doppiaggio italiano.

Lo stesso giorno uscirà la versione Blu-ray e DVD del film, originariamente prevista per il 4 agosto, ma posticipata a causa dei problemi di produzione e fabbricazione causati dalla dichiarazione dello stato di emergenza in Giappone.

A proposito di Violet Evergarden: The Movie

Il film Violet Evergarden: The Movie è basato, così come l’anime, composto da tredici episodi, premiato come miglior animazione ai Crunchyroll Anime Awards 2019 e disponibile su Netflix, sulla serie di light novel di Kana Akatsuki, che ha vinto il 5th Kyoto Animation Awards.

La storia segue Violet Evergarden, una volta soldato, ora diventata una bambola automatica che cattura i desideri dei suoi clienti e li mette in parole, toccando le emozioni dei vari clienti e comprendendo il cuore delle persone.

Originariamente previsto il 10 gennaio 2020, Violet Evergarden: The Movie è stato poi rimandato al 24 aprile 2020 a causa dell’attentato incendiario della Kyoto Animation e successivamente è stato nuovamente posticipato al 18 settembre 2020 a causa della pandemia di COVID-19, classificandosi al 7° posto al box office giapponese dell’anno con un incasso di 2,13 miliardi di yen (21 milioni di dollari).

Questa una breve sinossi del film

Daisy, la nipote di Anne Magnolia, trova le lettere inviate a sua nonna per il suo compleanno e si incuriosisce sulla leggenda di Violet Evergarden, che scriveva bellissime lettere per i suoi clienti. Nel frattempo, cinquant’anni nel passato, e una lettera con la calligrafia di Gilbert Bougainvillea, che si credeva morto, porta Violet su un’isola remota per una riunione di cuore.

Questo il trailer ufficiale:

Violet Evergarden: The Movie è animato dalla Kyoto Animation ed è diretto da Taichi Ishidate su sceneggiature di Reiko Yoshida. Akiko Takase ha disegnato i personaggi e Yota Tsuruoka si è occupato della direzione del suono.

