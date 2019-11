Visa Transit, il primo volume arriva in Italia con Eris Edizioni!

Eris Edizioni, attraverso un comunicato ufficiale da poco condiviso, ha annunciato Visa Transit, un graphic novel creato da Nicolas de Crécy. Il primo volume ha compiuto il suo debutto in questi giorni in Italia.

Innanzitutto, per chi non lo sapesse, Nicolas de Crécy è uno dei maggiori fumettisti francesi contemporanei, che ha già avuto modo di far vedere le proprie doti artistiche in tutto il mondo. Visa Transit è più che altro un fumetto autobiografico in cui lo stesso autore racconta un viaggio che ha compiuto dalla Francia alla Turchia dopo il disastro di Chernobyl.

Nicolas è partito nell’estate del 1986, subito dopo la tragedia che ha colpito il popolo ucraino. Con a bordo una piccola biblioteca improvvisata, l’autore – insieme a suo cugino – macinano tantissimi chilometri, attraversano il nord Italia, la Jugoslavia, la Bulgaria fino alla Turchia.

Il fumetto, inoltre, mescola sapientemente tutti i ricordi del lungo viaggio sostenuto a quelli della sua infanzia, dando vita a una serie di racconti che permetteranno ai lettori di riflettere sul terribile accaduto. Il nome Visa Transit è stato scelto per il gioco di parole tra il nome della macchina – la Citroen Transit ndR – e la parola visto (appunto visa in francese).

Eris Edizioni ha comunicato che questo fumetto ha compiuto il suo debutto, infatti gli interessati possono trovarlo in tutti i canali di vendita ufficiali.