Vita da lampada: il trailer del cortometraggio dedicato a Bo Peep

Per la gioia di tutti i fan della saga di Toy Story, è in arrivo un cortometraggio dedicato ad uno dei personaggi principali del film Disney-Pixar, ossia la dolce pastorella Bo Peep. Ebbene, in vista del lancio su Disney+ del nuovo corto intitolato Vita da lampada (Lamp Life), è stato presentato il trailer in italiano che anticipa quello che vedremo sulla piattaforma streaming il 24 marzo prossimo. Dunque, dopo il grandissimo successo riscontrato con Toy story 4, torneremo indietro nel tempo per scoprire il passato di Bo Peep.

Infatti, in Vita da lampada, scopriremo cosa è accaduto alla pastorella durante Toy Story 3 quindi, gli eventi nel nuovo cortometraggio Disney-Pixar saranno ambientati immediatamente dopo quelli che abbiamo visto in Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa. Scopriremo dunque, tutto quello che ha dovuto affrontare Bo quando la mamma di Andy ha preso la decisione di regalare alcuni giocattoli, compresa la pastorella di porcellana, ad un altro bambino. A quanto pare, l’idea di questo nuovo progetto Disney, è nato da una scena tagliata di Toy Story 4 grazie alla quale avremmo scoperto il passato di Bo Peep.

Trama di Vita da lampada

“Bo Peep ha fatto il suo grande ritorno nel film Disney-Pixar Toy Story 4 e sarà la protagonista assoluta di questo cortometraggio animato, che risponderà finalmente alle domande su dove fosse finita dopo gli eventi di Toy Story 2.”

Dunque, sappiamo che Bo Peep ha fatto il suo ritorno in Toy Story 4 tuttavia, la curiosità da parte dei fan di scoprire quello che ha dovuto affrontare la dolce pastorella dopo il secondo capitolo del film d’animazione è veramente molta. Motivo per il quale, Disney ha deciso di svelare il tutto realizzando un cortometraggio a lei dedicato. In ogni caso, in attesa di vedere su Disney+ Vita da lampada, cosa ne pesante del trailer? Se vi va, fatecelo sapere attraverso ii vostri commenti.