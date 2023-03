Robert Kirkman (Invincible, The Walking Dead) e Lorenzo De Felici (Kroma), il team creativo dietro a Oblivion Song, hanno unito le proprie forze per lanciare un universo di fumetti condivisi insieme, dal nome Void Rivals. Qualche giorno fa il progetto è stato ufficialmente annunciato da Skybound Entertainment, anticipando che al suo debutto, a giugno, questa storia presenterà anche una particolare sorpresa per coloro che si dimostreranno interessati.

Una notizia del genere non può che far gola a tutti quelli che hanno amato sia il fumetto che la serie animata di Invincible (se interessati a recuperarla in forma cartacea lo trovate su Amazon), creata da Kirkman, con anche gli altri suoi lavori e quelli di De Felici. Per adesso, oltre ad una descrizione preliminare, non abbiamo molto di più su Void Rivals, anche se data la qualità creativa dei suoi autori ci aspetterà sicuramente un lavoro parecchio interessante.

Di seguito trovate la descrizione di Void Rivals (tramite ComicBook):

In Void Rivals, la guerra infuria attorno all’Anello Sacro, con gli ultimi resti di due mondi che sono crollati attorno a un buco nero in una guerra senza fine. Tuttavia, quando il pilota Darak e il suo rivale Solila si schiantano entrambi su un pianeta desolato, e si ritrovano a dover trovare un modo per fuggire insieme. Sono realmente soli su questo strano pianeta? Quali forze oscure li attendono lungo il loro cammino, minacciando anche l’intero universo?

BREAKING NEWS from @ComicsPRO: We just announced VOID RIVALS, a brand-new series from @RobertKirkman and @LoreDeFelici coming this June!

It’s the debut of an all-new shared universe…with a big surprise in the first issue!

Learn more: https://t.co/AGKYBppYFC pic.twitter.com/WQUhyeiTEV

— Skybound Entertainment (@Skybound) February 24, 2023