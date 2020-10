Vota il tuo fumetto preferito negli Amazon Comics Award!

Come saprete, Lucca Comics & Games si è spostata totalmente su internet, trasformandosi – almeno per questa edizione 2020 – in Lucca Changes: un evento online e multipiattaforma, trasmesso su Youtube, alcuni canali Rai e persino in radio. Come a dire che se noi non possiamo andare al Lucca Comics, è lo stesso Lucca Comics ad entrare nelle nostre case! Una mossa doverosa e intelligente che, al netto del difficile periodo che sta attraversando il nostro paese, ci offre comunque la possibilità di sentirci tutti più vicini e, soprattutto, di tenere vicino a noi le passioni che ci animano e ci fanno sentire vivi.

E così tutti gli eventi di Lucca 2020 potrete seguirli online tramite il sito ufficiale Lucca Changes e, come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa, potrete persino vivere, in piccolo, l’esperienza degli acquisti lucchesi, grazie ad una efficiente partnership tra la kermesse e Amazon, che proprio in concomitanza di Lucca Changes ha messo su una pagina speciale davvero molto interessante e comprendente, per altro, anche alcuni speciali bundle a tema, che potrete acquistare fino ad esaurimento scorte e comprendenti il giusto mix di fumetti, film e gadget!

Ma non è tutto! Perché tramite il portale di Amazon potrete persino votare il vostro fumetto preferito tra una rosa di novità di questa edizione 2020 di Lucca! L’iniziativa prende il nome di Amazon Comics Award e non richiede altro che un account Amazon per poter partecipare! Vi basterà semplicemente visitare la pagina ufficiale dell’iniziativa, selezionare il vostro fumetto preferito e votare, così da creare una classifica dei fumetti preferiti dei clienti Amazon!

Insomma, un’occasione molto carina per sentirti ancor più parte delle numerose iniziative di Lucca Changes, senza contare l’ottima scusa offerta dall’iniziativa che, in questo modo, vi permetterà di conoscere e magari acquistare uno dei meravigliosi volumi proposti dal portale. La selezione attuata da Amazon è notevole e include volumi delle più disparate tematiche ed adatti a tutte le età. Una lista di titoli di primissima qualità che, anche solo per curiosità, vi riportiamo a seguire:

Adesso sta a voi! Quale tra questi sarà il vincitore degli Amazon Comics Award? Avete un bel po’ di tempo per votare ma, dopo averlo fatto, ricordatevi di visitare anche lo shop Amazon dedicato a Lucca Changes, così che possiate subito acquistare tutti i fumetti che mancano alla vostra collezione! Infine, prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potrete seguire tutte, ma proprio tutte le novità relative a Lucca Changes anche tramite la nostra pagina dedicata ed in costante aggiornamento!