VVVVID – palinsesto anime e animazione Estate 2020

VVVVID, con post sulla sua pagina facebook ufficiale, ha reso noto il palinsesto anime e animazione – ribattezzata anymation – con le nuove serie e lungometraggi che saranno disponibili in streaming nei prossimi mesi estivi.

VVVVID PALINSESTO ANIME ESTATE 2020

Sword Art Online Alicization War of Underworld The Last Season

Imbracciando due spade, una nera come il carbone e una rossa come il sangue appena versato, Kirito ha combattuto contro Quinella. Mentre un’orribile combustione sventava gli ultimi piani dell’Administrator, forse il nostro spadaccino preferito stava pensando a quanto fosse vicino il ritorno a casa – tra le braccia di Asuna. Qualcosa però è andato storto e la nuova stagione di SAO: Alicization, ci porta un’immagine di Kirito completamente diversa. Un ragazzo in balia di se stesso ma nelle mani sicure di una prode guerriera.

No Guns Life 2

Juzo Inui ha una pistola al posto della testa. Di solito spara quando qualcuno gli preme il grilletto. Strano vero? Cerchiamo di spiegare meglio cosa gli è successo: Juzo è un ex soldato, cyborg, i cui ricordi sono stati cancellati. Appartiene alla categoria degli Extends, persone i cui corpi sono stati modificati per diventare macchine mortali. Oggi per sbarcare il lunario è un Resolver, ovvero una sorta di detective. Tra bei delinquenti e ricordi avvolti in una spirale di fumo, il nostro Resolver avrà l’arduo compito di proteggere un bambino misterioso.

Olympia Kyklos

Demetrio è un pittore di anfore dall’indole riservata e gentile. Raffigura i miti greci, la vita quotidiana dei suoi concittadini e naturalmente le grandi competizioni sportive. Non che lui abbia mai voluto prendervi parte: l’attività fisica non fa proprio per lui! Colpito da un fulmine durante disputa, finisce nella Tokyo del 1964. Trovandosi nel bel mezzo dei giochi olimpici, non solo Demetrio dovrà portare alta la fiaccola greca ma capire come adattarsi alla stranissima realtà in cui è capitato.

Deca-Dence

In un lontano futuro, la popolazione umana è stata decimata da misteriose creature conosciute come Gadoll. I pochi sopravvissuti si uniscono per costruire una fortezza mobile nota come Deca-Dence, da cui possono continuare la resistenza contro il nemico. Natsume voleva essere un soldato sin da quando era bambina, ma è stata invece mandata a lavorare con l’apatico armaiolo Kaburagi. Un giorno, tuttavia, i due vengono coinvolti in una battaglia con dei Gadoll, qui Natsume scopre che Kaburagi è molto di più di quello che dà a vedere.

Peter Grill to Kenja no Jikan

Peter Grill è un avventuriero considerato “l’uomo più forte del mondo”. La sua ragazza si chiama Luvilia, Peter ha giurato di trascorrere il resto della sua vita con lei. Luvilia però crede ancora che i bambini vengano portati dalle cicogne e nei due anni dall’inizio della loro relazione, Peter e Luvilia non sono andati oltre i preliminari. Nel frattempo, diverse altre donne vogliono tutte Peter perché questo possa dar loro dei figli forti. Peter deve evitare ogni tipo di tentazione, sentendosi in colpa nei confronti di Luvilia.

VVVVID PALINSESTO ANYMATION ESTATE 2020

Dumbland di David Lynch

Dumbland è una serie di otto cortometraggi d’animazione scritti, diretti e montati da David Lynch a partire dal 2002. I corti sono stati originariamente pubblicati su Internet attraverso il sito ufficiale di Lynch, per poi essere pubblicati su DVD nel 2005. La lunghezza totale di tutti gli episodi è di circa mezz’ora. La serie esamina la routine quotidiana di un uomo violento e rude dall’espressione sempre furiosa. L’uomo, pelato e con solo 3 denti, vive in una casa con la sua iperattiva e iperstressata moglie e con suo figlio dalla voce da alieno. Nessuno dei tre ha un nome, seppur il sito di Lynch identifichi il personaggio maschile come Randy e suo figlio come Sparky. Lo stile della serie è intenzionalmente crudo sia nei disegni che nelle animazioni, fortemente limitate. In una intervista David Lynch ha raccontato che gli episodi sono stati realizzati mediante Macromedia Flash e che la realizzazione di ogni episodio ha richiesto in media 6 ore. Le voci di tutti i personaggi sono registrate dal regista e alterate al computer. I dialoghi dei personaggi e il modo in cui viene utilizzata la violenza e le espressioni crude conferiscono un alone assurdo e surreale alle storie.

Renaissance

Renaissance è ambientato nella Parigi del 2054. Ilona Tasuiev, scienziata della “mega-ditta” Avalon, viene rapita e il controverso detective Barthélémy Karas viene incaricato di ritrovarla il più presto possibile. Non gli occorre molto tempo per scoprire che qualcosa non quadra. Karas sembra non essere il solo a dover cercare Ilona, ricerca che diventa fondamentale nel momento in cui si scopre che la scienziata possiede un segreto vitale per la razza umana: “the renaissance protocol”.

Bruno Bozzetto – Le Opere