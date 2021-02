Wall Street Bets vs Wallstreet, la vicenda otterrà due film

Meno di una settimana dopo che un gruppo di utenti della pagina Reddit Wall Street Bets ha unito le forze per sconvolgere il mercato azionario e comprare le azioni di Gamestop, sono stati annunciati ben due film separati sulla vicenda.

Il quotidiano Deadline segnala che sono in lavorazione ben due progetti cinematografici che si concentreranno sulla vicenda che ha visto coinvolti gli utenti di Wall Street Bets e Wall Street e che sta causando grande caos nel mercato azionario dalla scorsa settimana. La vicenda si è diffusa dai social media al mondo reale, portando molti siti di vendita di azioni a bloccare la compravendita dei titoli di Gamestop e altri, spingendo il governo federale americano ad indagare sugli hedge found che gli addetti di Wall Street manipolano regolarmente e che i piccoli investitori, come gli utenti di Wall Street Bets, hanno deciso di sfruttare con una compravendita roccambolesca.

Il primo film annunciato (di cui vi abbiamo parlato ieri con questo articolo) è basato sull’idea di un libro non ancora scritto (dato che la vicenda è ancora in atto), di cui la MGM ha già acquistato i diritti, proposto da Ben Mezrich. Il libro narrerà le gesta degli utenti di Wall Street Bets, mentre il film la porterà sul grande schermo. Ben Mezrich è l’autore di Miliardari per caso. L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento, adattato nel film The Socialnetwork prodotto da Michael Deluca, che sembra si occuperà anche di questo nuovo film.

Il secondo film su Wall Street Bets arriverà da casa Netflix, che ha già annunciato uno scrittore e una star principale. Mark Boal, autore di The Hurt Locker e Zero Dark Thirty, si occuperà della scrittura del progetto. Noah Centineo, una delle star di Tutte le volte che ho scritto ti amo di Netflix, sarà il protagonista. Oltre al nuovo film su Reddit e Wallstreet Noah Centineo apparirà anche nel nuovo film di Netflix He-Man e interpreterà Atom Smasher nel prossimo film di Black Adam.