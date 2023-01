Aardman Animations ha ufficialmente confermato che Wallace e Gromit torneranno a divertire i fan con un film animato nuovo di zecca in arrivo su Netflix. Un’occasione per celebrare il trentesimo anniversario di Wallace e Gromit: The Wrong Trousers, uscito nel 1993, primo episodio del franchise a vincere un premio Oscar. Il nuovo film sarà diretto da Nick Park e Merlin Crossingham.

In arrivo un nuovo film animato di Wallace e Gromit

The Wrong Trousers è stato un film molto speciale per tutti noi. È meraviglioso che oggi continui a trovare nuovi fan e che noi possiamo portare a questi fan altre avventure – e altre invenzioni, altre disavventure e altri problemi da risolvere per Gromit.

Questa la sinossi del film: La preoccupazione di Gromit che Wallace sia diventato troppo dipendente dalle sue invenzioni si rivela giustificata quando Wallace inventa uno “gnomo intelligente” che sembra sviluppare una mente propria… Mentre gli eventi vanno fuori controllo, tocca a Gromit mettere da parte le sue remore e combattere le forze sinistre – o Wallace potrebbe non essere più in grado di inventare.

Il fanatico del formaggio Wallace e il suo fedele compagno canino, Gromit, sono apparsi per la prima volta nel cortometraggio del 1989 A Grand Day Out. Dall’inizio della serie, Wallace & Gromit ha vinto l’Oscar per tre film, tra cui La maledizione del coniglio mannaro del 2005, Oltre a Una questione di pane e di morte del 2008, la serie di film ha ricevuto lo spinoff Shaun the Sheep, che ha generato due lungometraggi. Nel 2020, Shaun the Sheep è passato a Netflix per la sua sesta stagione. Il nuovo film del franchise, di cui ancora non si conosce un titolo ufficiale, arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2024.