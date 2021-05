Wallis Day sarà la nuova Kate Kane in Batwoman

La nuova attrice a interpretare Kate Kane in Batwoman dopo l’abbandono da parte di Ruby Rose sarà Wallis Day. L’annuncio della defezione dell’ormai ex attrice titolare aveva lasciato di stucco i fans dell’Arrowverse, anche alla luce del successo ottenuto dalla prima stagione della serie. Fortunatamente, The CW e il resto degli sceneggiatori di Batwoman (il cui primo ciclo di storie è disponibile a questo link) avevano già in mente un piano di riserva.

Ruby Rose ha deciso di abbandonare il ruolo per poter lavorare ad altri progetti per lei più significativi. I fans, in prima battuta, non hanno apprezzato granché questo cambio questo cambio per la parte di Kate Kane, ma l’attrice scelta per la sostituzione, Wallis Day, non sembra curarsene troppo ma, anzi, sostiene che per lei interpretare quel ruolo è fonte di grande gioia.

La Day era già da tempo al corrente del fatto che avrebbe potuto sostituire Ruby Rose, ma il contratto non era ancora stato chiuso perché, a livello di produzione, non erano ancora certi di come gestire la questione con il personaggio di Kate Kane e, in un primo momento, sembrava che alla fine non se ne sarebbe fatto più nulla di concreto. A gennaio però, la produzione ha ricontattato l’attrice, assegnandole definitivamente il ruolo.

Secondo da quanto dichiarato da Wallis Day in persona, per interpretare Kate Kane si ispirerà direttamente ai fumetti, cercando di rendere il personaggio un baluardo di giustizia anche in un luogo oscuro come Gotham City.