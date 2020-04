Walt Disney Studios rimanda Soul e Raya al 2021

Altri film si trovano a dover tirare il freno a mano per colpa della pandemia di coronavirus. Walt Disney Studios ha infatti annunciato che farà slittare due dei suoi più attesi lungometraggi d’animazione: Soul e Raya and the Last Dragon. Il primo, previsto originariamente per il 19 giugno, verrà spostato al 20 novembre, occupando di fatto lo slot in cui doveva debuttare il secondo, ora posticipato al 21 marzo 2021.

Diretto da Pete Docter (già regista di Up e Coco, sempre di Pixar), Soul racconterà il viaggio di Joe Gardner, insegnante di musica jazz, in un mondo ultraterreno in cui le anime riscoprono i propri tratti caratteriali fondamentali. A prestare la voce del protagonista sarà l’attore Jaime Foxx, accompagnato da Tina Fey e dal musicista dei The Roots Questlove.

Raya and the Last Dragon sarà invece il debutto registico di Paul Briggs e di Dean Wellins, ambo animatori e storyboarder. Il copione è vergato da Adele Lim, produttrice e autrice malese forte di una lunga storia nel tessere le trame di telefilm quali Dinasty e Lethal Weapon. Ispirata a un immaginario del sud-est asiatico, la pellicola seguirà le vicende della titolare Raya, interpretata da Cassie Steele, una guerriera solitaria di Kumandra impegnata nella ricerca dell’ultimo superstite della stirpe dei draghi, unica speranza per riportare l’ordine nel regno.

Non è la prima volta che Pixar si trova ostacolata da Covid-19. Poco tempo fa, il debutto di Onward – Oltre la Magia è stato gravemente ostacolato dalla pandemia: in alcuni paesi, vedi l’Italia, non ha proprio visto la luce delle sale cinematografiche, mentre in altri si è trovato a poter intrattenere un numero limitato di spettatori. Ad aggravare il lancio della pellicola sono incorsi anche fattori strutturali, quali il marketing controproducente e un copione non particolarmente rivoluzionario, ma è comprensibile che Disney non voglia rischiare di replicare una simile esperienza.