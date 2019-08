Walt Disney World: scopriamo la funivia innovativa Skyliner

Disney Skyliner è il nuovo sistema di trasporto di Walt Disney World. Collega quattro hotel e due parchi a tema in meno di 15 minuti a bordo di cabine con i volti dei personaggi più amati.

Walt Disney World è il complesso di parchi a tema più visitato del mondo.

Più in generale offre decine di altre occasioni di divertimento tra hotel, centri benessere, parchi acquatici, vie dello shopping, campi da golf e tanto ancora. Si estende su una superficie di 101 km quadrati, il che ha reso fin da subito necessaria un’enorme rete di trasporto costituita da monorotaie, barche ed una flotta di 350 autobus che collegano ogni singola attrattiva del resort con tutte le altre.

Anno dopo anno i visitatori sono in costante aumento. La Disney dunque ha deciso di tentare un’altra strada interessante ed innovativa per garantire la mobilità tra le varie strutture. Utilizzare un sistema di funivie (in particolare cabinovie) per collegare alcuni hotel e parchi la cui distanza in linea d’aria è ottimale per questo tipo di mezzo di trasporto utilizzato con successo in tantissime città in giro per il mondo.

La realizzazione ha richiesto due anni di lavoro e l’inaugurazione è prevista per il 29 Settembre. Il sistema si sviluppa su tre linee separate:

Hotel Caribbean Beach resort – Disney Hollywood Studios

Pop Century resort ed Art of Animation resort – Caribbean Beach resort

Caribbean Beach resort – Riviera resort – Epcot

le quali consentono di spostarsi tra quattro hotel e due parchi tematici con tempi di percorrenza mai superiori ai 15 minuti. Inoltre grazie all’elevata portata oraria è possibile movimentare un numero di persone molto superiore rispetto al bus annullando anche i tempi d’attesa alla fermata. Negli USA trovare impianti a fune è raro, il costruttore scelto infatti è l’azienda austriaca leader mondiale Doppelmayr-Garaventa che ha realizzato un prodotto allo stato dell’arte con cabine ventilate naturalmente dotate di altoparlanti e stazioni con doppia linea di imbarco in modo da consentire ai disabili di poter usufruire del mezzo comodamente salendo a cabina ferma.

Infine non poteva mancare il tocco di classe Disney. Le centinaia di cabine non sono anonime, bensì decorate con una moltitudine di personaggi famosi e meno noti.

Disney Skyliner sta suscitando moltissimo interesse nel mondo dei parchi a tema, in quanto potrebbe rappresentare un’alternativa vincente rispetto ai mezzi utilizzati fino ad ora. Già diversi altri parchi sarebbero interessati ad implementare sistemi simili, ma soltanto dopo l’inaugurazione e qualche mese di operatività potremo sapere se questo sistema avrà un futuro. Se tutto andrà come previsto, sono già programmate delle espansioni.