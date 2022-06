Siamo sicuri che la morte di Scarlet Witch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia sia stata l’epilogo della tragica vita di Wanda? D’altronde, il buon Stan Lee era solito dire che le porte dell’aldilà marveliano fossero girevoli, battuta con cui il Generalissimo alludeva al fatto che sovente personaggi dati per morti ricomparivano in modi spesso rocamboleschi. Allo stesso modo, anche eroi morti all’interno del Marvel Cinematic Universe potrebbero godere di questo principio, il che porta a domandarsi se non ci sia un futuro per Wanda nel Marvel Cinematic Universe.

Nonostante la morte in Doctor Strange nel multiverso della follia, ci sarà un futuro per Wanda nel Marvel Cinematic Universe?

Comparsa per la prima volta in Avengers: Age of Ultron, Wanda (Elizabeth Olsen) è stata a lungo un personaggio secondario, pur essendo la causa scatenante della Civil War e aver in seguito goduto di un maggior ruolo di spicco nella Fase Quattro, prima con la serie WandaVision e poi come villain di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nonostante la sua follia e il suo disperato piano, alla fine Wanda sembrava aver scelto di rinunciare al potere della Scarlet Witch, immolandosi per distruggere il tempio di Chton sul monte Wundagore, cancellando per sempre l’empia magia del Darkhold.

Quella che sembrava una morte definitiva del personaggio, tuttavia, è stata recentemente rimessa in dubbio. Dopo gli eventi della Infinitry Saga e di WandaVision, era difficile credere che Wanda, personaggio profondamente drammatico e centrale in queste prime fasi, potesse venire liquidato con questa rapidità, una considerazione che trova parziale conferma nelle parole del produttore Marvel, Richie Palmer, che durante la realizzazione del commento audio per Doctor Strange nel Multiverso della Follia si è concesso un’osservazione tutt’altro che dimenticabile:

“Se Doctor Strange è l’ancora della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, allora Wanda Maximoff è il nostro gioiello della corona”

I fan più accaniti del mondo Marvel non hanno mai fatto mistero di non credere alla morte di Wanda sul monte Wundagore, ma l’affermazione di Richie Palmer sembra confermare questo finora supposto. Se ripensiamo alla sua importanza come villain in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e al suo ultimo gesto, difficile non immaginare che Wanda possa tornare in una storia che completi il suo arco narrativo di redenzione, non dimenticando come il suo potere sia una risorsa importante per la creazione di nuove storie.

