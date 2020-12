Wandavision, dall’Investors Day arriva un nuovo trailer

Durante il Disney Investors Day, Marvel Studios ha presentato il secondo trailer di Wandavision, che ha reso i fan ancora più confusi su cosa aspettarsi da questa nuova serie TV.

La scena del trailer passa improvvisamente dall’atmosfera anni ’50 alla quale ci aveva abituato il primo trailer di Wandavision, ad un setting ispirato agli anni ’70. Dall’atmosfera del trailer, pieno di glitch e colpi di scena, è evidente che, come dice Vision “c’è qualcosa che non va”. Da quanto traspare dalle immagini sembra che la coppia più attesa dell’Universo Cinematografico Marvel, dovrà combattere contro un nemico, ancora invisibile, per difendere la propria casa e la realtà che insieme hanno costruito.

Wandavision vedrà il ritorno di Wanda Maximoff , aka, Scarlet Witch, e Vision dai film dell’Universo Cinematografico Marvel in una serie classica ispirata al mondo delle sitcom. In questa miscela di televisione classica e Universo Cinematografico Marvel, Wanda Maximoff e Vision, due esseri dotati di super poteri che vivono vite suburbane ideali, iniziano a sospettare che la loro vita sia un po’ troppo perfetta. Lo spettacolo porterà i Marvel Studios a confrontarsi con qualcosa di mai visto prima, soprattutto se consideriamo i tipici film di cui supereroi che finora abbiamo potuto apprezzare sul grande schermo. L’altra particolarità di Wandavision è che, proprio come avviene con le sitcom, è stato girato davanti a un pubblico dal vivo.

La star di Avengers Paul Bettany ha dichairato:

È stato il miglior divertimento di sempre. Ho pensato, ‘Dio, ho completamente sprecato la mia vita. Avrei dovuto fare sitcom per tutto questo tempo”, ha dichiarato Paul Bettany al ReelBlend Podcast. “E stato molto divertente. Era come essere in teatro o qualcosa del genere

Lo show non segnerà solo l’inizio di una nuova era di spettacoli televisivi Marvel, però; Wandavision darà anche il via alla quarta fase dell’arco narrativo dell’universo descritto dai Marvel Studios, in cui serie Tv e film si intersecheranno creando una narrativa integrata. Wandavision uscirà in esclusiva su Disney+ a partire dal 15 Gennaio.