WandaVision: debutto anticipato come svela il nuovo promo

L’attesissima serie TV Marvel, a quanto pare, arriverà tra non molto sulla nuova piattaforma streaming Disney+. A differenza di quanto ci si aspettava, il nuovo show farà il suo debutto prima del previsto. Infatti, il nuovo video che è stato diffuso nelle ore scorse – e che troverete di seguito – informa tutti i fan che WandaVision andrà in onda sulla piattaforma già a partire dal 2020. Dunque, oltre a The Falcon and The Winter Soldier gli appassionati dell’Universo Cinematografico Marvel a breve potranno seguire anche le avventure della serie televisiva che avrà come protagonisti Scarlet Witch e Visione, personaggi interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Si tratta sicuramente di una bella notizia per chi aspettava l’arrivo dello show anche se, il nuovo promo, non svela nessun altro dettaglio in merito alla serie TV. Insieme ai già citati attori che faranno parte di quella che è stata definita “in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe” faranno parte del cast anche Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. In merito al progetto che fa parte della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, i due protagonisti – Elizabeth Olsen e Paul Bettany – avrebbero affermato che “si tratta di un mashup tra le sitcom americane nel corso dei decenni e i film Marvel“.

Aggiungendo in seguito che “quello è il punto di partenza e poi diventa in un certo senso un epico film Marvel come quelli che avete imparato a conoscere e amare“. Dunque, Disney ha deciso di anticipare l’uscita della serie Marvel dal 2021 al 2020, anche se ancora non è stata svelata quale sarà la data esatta destinata al debutto dello show sulla piattaforma streaming Disney+. In attesa di scoprire maggiori dettagli su WandaVision, cosa ne pensate della decisione presa dalla Disney?