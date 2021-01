WandaVision: pubblicato un nuovo video

Marvel Studios ha diffuso un nuovo video di WandaVision, la serie TV incentrata su Scarlet Witch e Visione in arrivo su Disney+. La serie si preannuncia come un particolare connubio tra sitcom americana classica che però nasconde un mistero che si incastra a pieno titolo nel Marvel Cinematic Universe.

Nel video è inoltre presente una canzone originale scritta dagli autori coniugi Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez che hanno vinto il Premio Oscar per la miglior canzone per il brano “Let It Go” presente il Frozen – Il regno di ghiaccio nel 2014, e poi di nuovo nel 2018 per “Remember Me” in Coco.

Per WandaVision i due hanno dato vita a brani unici per più episodi, che spaziano dalle tonalità tipiche degli anni ’50 ai primi anni 2000.

Robert Lopez ha dichiarato:

“WandaVision è un progetto così bello, bizzarro e unico nel suo genere. Quando il regista, Matt Shakman, un vecchio amico dei tempi del college, ce l’ha proposto, non abbiamo esitato un secondo. Ci è piaciuta molto la brillante sensazione delle sitcom americane, unita a quel profondo senso di inquietudine che la storia porta con sé, ed è stata una sfida davvero allettante contribuire a dare quel tono”.

Kristen Anderson-Lopez ha aggiunto:

“Sono cresciuta negli anni ’80 trascorrendo le mie giornate a guardare gli show di ogni decade in TV. Alcuni episodi di Lucy ed io, La famiglia Brady e Casa Keaton hanno formato quella che sono e il modo in cui mi muovo nel mondo. Perciò questo progetto è un sogno diventato realtà”.

In WandaVision i due protagonisti, di cui ben conosciamo i superpoteri dai passati film degli Avenger, conducono una vita apparentemente idilliaca in una tipica periferia americana. Con il tempo inizieranno a sospettare che quello che hanno davanti agli occhi non sia davvero come sembra.

La serie è diretta da Matt Shakman che avrà a fianco Jac Schaeffer come capo sceneggiatore. Oltre ai Lopez, la colonna sonora sarà curata da Christophe Beck, anch’egli autore per i due film di Frozen oltre che per Ant-Man, Buffy l’Ammazzavampiri e molti altri progetti.

I 9 episodi di WandaVision arriveranno su Disney+ il prossimo 15 gennaio.

Tutto l’universo Marvel con film, serie animate e serie TV è disponibile su Disney+ dove trovate anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite! Potete abbonarvi a questo link.