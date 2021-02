WandaVision: perché è tornato il Pietro di Evan Peters?

La serie WandaVision è davvero ricca di sorprese e colpi di scena, uno dei quali legato all’inaspettato ritorno del personaggio di Pietro Maximoff, alias Quicksilver.

La cosa sconvolgente è che a comparire nella serie non è stata la versione dell’eroe vista nel MCU (più precisamente in Avengers: Age of Ultron) e interpretata da Aaron Taylor-Johnson, piuttosto quella dell’attore Evan Peters vista in precedenza nella saga degli X-Men a cura di Marvel e 20th Century Studios.

Ovviamente, l’apparizione di una versione di Pietro diversa da quella classica del Marvel Cinematic Universe ha dato il via a numerose teorie da parte dei fan: c’è chi sosteneva che si trattasse di una versione del personaggio proveniente da un multiverso, chi invece che fosse Loki (il Dio dell’Inganno) sotto mentite spoglie.

Ora, a tentare di gettare luce sulla questione ci pensa il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, durante la presentazione del TCA di Disney+ (qui la notizia):

La parte preferita del processo di creazione è per me sempre il principio, il momento nel quale cerchiamo di capire cosa potrebbe essere inserito, visto che solo alla fine perfezioniamo il tutto per farlo poi vedere al pubblico. In questo caso abbiamo avuto ogni tipo di discussione, ma abbiamo scelto quello che avete visto nella serie. Si tratta di fatto del modo in cui certa gente sta cercando di complicare la vita di Wanda.

Il riferimento di Feige è potenzialmente rivolto al personaggio Agnes, la vicina di casa di Wanda e Visione rivelatasi essere in realtà Agatha Harkness, strega dagli immensi poteri già vista nei fumetti della Casa delle Idee.

Sarebbe stata lei quindi a “scegliere” quale fratello fare tornare nella cittadina di Westview alla fine del quinto episodio dello show, rompendo di conseguenza anche la quarta parete con lo spettatore. Niente multiverso legato a doppio filo con la saga degli X-Men targata FOX, quindi? Staremo a vedere.

WandaVision è disponibile a cadenza settimanale in esclusiva assoluta sul catalogo Disney+.