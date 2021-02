WandaVision: il settimo episodio ha causato dei problemi a Disney+

La frenesia di guardare il nuovo episodio di WandaVision, la nuova serie televisiva su Disney+ prodotta dai Marvel Studios e dedicata ai personaggi di Visione e Wanda Maximoff, ha portato gli abbonati alla piattaforma a segnalare disservizi soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, a causa del traffico dovuto all’uscita del settimo episodio di WandaVision.

Disney+ ha avuto dei problemi tecnici riscontrati da alcuni utenti nelle prime ore di stamattina, tanto che il sito web di monitoraggio delle interruzioni Downdetector ha riportato un enorme picco di problemi inviati dagli utenti subito dopo la mezzanotte quando è arrivato il nuovo episodio nella piattaforma. In questo breve lasso di tempo, le segnalazioni sono passate da zero a oltre 8.000 quasi immediatamente. Downdetector ha riferito che la maggior parte delle interruzioni si sono verificate sulla costa occidentale degli Stati Uniti, con problemi concentrati intorno a Los Angeles, San Francisco e Seattle.

Ovviamente gli utenti si sono riversati anche sui social con migliaia di Tweet che hanno segnalato l’interruzione di Disney+ e l’incapacità di guardare l’episodio sette di WandaVision. I problemi tecnici sono stati, comunque, di breve durata tanto che gli utenti hanno poi segnalato di essere stati in grado di guardare lo spettacolo dopo circa dieci o quindici minuti dopo la comparsa dell’errore. Al momento si segnalano ugualmente dei problemi, ma nettamente inferiori come quantità rispetto a stamattina.

Disney please I just wanna watch #WandaVision and go to sleep pic.twitter.com/TKgGUi34Ew — Rachel Williams (@RachelKenobi) February 19, 2021

Ricordiamo che WandaVision, che vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany, è la prima serie Marvel Studios che viene trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe, rendendo protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, ma che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.