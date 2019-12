WandaVision: una teoria dei fan suggerisce la natura della serie

Wandavision approderà presto sulla piattaforma di streaming Disney+ e Kevin Feige, il responsabile dei Marvel Studios, la descrive come niente di simile fatto dallo studio fino ad ora. Infatti sarà la prima serie dedicata ai supereroi Marvel ad essere inclusa nel nuovo servizio di streaming e sarà un po’ particolare, poichè renderà omaggio alle varie sit-com appartenenti al mondo dello spettacolo. E pare che una teoria dei fan suggerisca la ragione per questo tipo di formato.

Inizialmente condivisa da u/CommanderPaprika su reddit, la teoria suggerisce che lo spettacolo potrebbe iniziare durante fase di negazione della morte di Visione (Paul Bettany) da parte di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) . Per questo motivo, entrano in gioco le prime sitcom come Leave It To Beaver con risate e simili. Quindi, è il momento della rabbia ed è lì che Wanda potrebbe iniziare a giocare con la realtà, diventando infine Scarlet Witch, un’altra cosa che lo stesso Feige ha confermato accadrà. Ciò che potrebbe succedere in seguito comporta un’avventura psichedelica attraverso il multiverso, mentre Scarlet Witch cerca di sistemare ciò che ha fatto.

Vi lasciamo qua sotto il post originale con la teoria completa:

Elizabeth Olsen in precedenza aveva definito la trama della serie “sorprendente”, dicendo che Feige era un genio per aver inventato qualcosa di simile. “È una storia davvero intelligente, ed è sorprendente“, ha detto. “Sarà un buon momento e penso che anche i fan ne saranno entusiasti.[…] Ho sentito la premessa e l’ho capito immediatamente. Ero tipo “Kevin Feige, sei un genio” “, ha aggiunto.” Ho altre domande per le quali probabilmente non ho ancora risposte in questo momento, ma ho capito esattamente cosa voleva fare e questo è davvero eccitante per me.”