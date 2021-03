Wands & Wizards: giocare Harry Potter in Quinta Edizione

Harry Potter è il vostro libro preferito? Vorreste vivere avventure nei panni di uno degli studenti di Hogwarts? Se la risposta a queste domande è sì, vi segnaliamo Wands & Wizards, un manuale completamente gratuito ma non ufficiale per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons.

Il manuale si propone di adattare, per il gioco di ruolo più famoso del mondo, le atmosfere di questa amatissima saga fantasy in quanto, al momento, non esiste ancora un gdr ufficiale ambientato nel mondo ideati da J.K. Rowling. In molti, di volta in volta, hanno provato a trasporre le atmosfere di Hogwarts nel mondo carta e penna dei giochi di ruolo, utilizzando diversi sistemi di gioco per meglio adattarsi alle proprie necessità. Anche in questo caso Wands & Wizards non fa eccezione, utilizzando un “motore di gioco” già esistente.

Wands & Wizards è stato ideato dall’utente Reddit Murphen44, che ha dato alla luce a un pdf di oltre 100 pagine che permetterà a tutti gli appassionati della saga di creare un personaggio e vivere la propria avventura magica.

Nel delineare la creazione dei suoi personaggi, Wands & Wizards risolve brillantemente il problema di avere un’ambientazione “mono classe”: pur ammettendo infatti come unica classe lo stregone, si utilizza però la variante dei punti stregoneria, un’alternativa prevista dalla Guida del Dungeon Master che è più funzionale rispetto ai normali slot incantesimi per rendere al meglio le meccaniche della magia potteriana. Per caratterizzare ulteriormente i diversi personaggi il manuale permette di personalizzare i propri maghi con l’appartenenza ad una delle iconiche quattro Case e tre diversi archetipi attitudinali verso la magia: forza di volontà (Willpover Caster), tecnica (Technique Casters) e intelletto (Intellect Caster). Vi sono poi diverse tradizioni magiche e professioni (dall’Auror al Medimago) che consentono moltissimi livelli di personalizzazione, per ottenere tutti i diversi mestieri e personaggi di Harry Potter.

All’interno del manuale troveranno spazio 14 nuovi talenti e 8 background specifici per questa ambientazione. Una parte consistente di questo porting è ovviamente dedicato alla magia e ai suoi incantesimi. Per immaginare e trasporre le diverse magie e incantesimi della saga, il manuale, invece di creare nuovo materiale, mette a disposizione un’intelligente guida alla conversione degli incantesimi di Quinta Edizione, che permette di bilanciare la coerenza con il mondo di Harry Potter con le meccaniche di D&D. Ecco che quindi “Mano magica” diventa “Accio” e “Scassinare” diventa “Alhomora“.

Nonostante si tratti di un manuale amatoriale e non destinato al commercio, Wands & Wizards si presenta in una veste grafica molto piacevole, curata e in grado di incuriosire sia gli appassionati di D&D che quelli di Harry Potter. Come detto precedentemente, il manuale è disponibile gratuitamente: potete scaricarlo a questo link.