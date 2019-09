War Machine MK6 (Avengers: Engame) di Tamashii Nations

War Machine MK6: la nuova action figure ispirata ad Avengers: Endgame è stata annunciata per febbraio 2020 da Tamashii Nations.

Tamashii Nations nella giornata di oggi ha aperto i preordini per la nuova action figure ispirata a War Machine MK6 direttamente dal film di Avengers: Endgame per la linea S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action), continuando le uscite dedicate del lungometraggio dei prodotti Bandai.



Anche in questo caso la figure sarà completamente in scala con tutti i personaggi già usciti precedentemente della linea Marvel, sarà alta 16 cm circa realizzata tutta in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare anche le pose dei film. All’interno della confezione troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra una serie di mani intercambiabili, una mitragliatrice posta sulla schiena della figure e degli effetti di volo per mani e piedi.

James Rupert “Rhodey” Rhodes meglio conosciuto come War Machine, è un ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti. Rhodey è il miglior amico di Tony Stark e durante il 2° film di Iron Man che entra in possesso di una delle sue armature diventando così il suo parther. In Avengers: Endgame si dovrà rinunire con gli altri Vendicatori sopravissuti allo schiocco di dita di Thanos per poterlo sconfiggere e riportare in vita la metà dell’universo scomparsa in Avengers: Infinity War. War Machine nel Marvel Cinematic Universe fa la sua prima comparsa nel primo film di Iron Man, comparendo poi in altri numerosi film corali. Al momento non sappiamo se nelle nuovi fasi del MCU il personaggio ritornerà tra le file dei vendicatori o in qualche altro film come personaggio secondario.

L’uscita di War Machine MK6 è prevista per il mercato Giapponese a febbraio 2020 al prezzo di 6.600 yen.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.