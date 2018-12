Warhammer 40,000: annunciata Angels of Death, la prima serie animata ufficiale

Games Workshop, il più grande produttore di wargames del mondo, ha annunciato che è in corso la produzione di una serie animata ufficiale ambientata nell’universo di Warhammer 40,000.

Questa vedrà una squadra di Blood Angels alle prese tanto con battaglie contro i nemici dell’Umanità, quanto con la ricerca della cura per la Furia Nera, un difetto genetico che condanna tutti i Blood Angels a cadere vittime della follia e di una violenza omicida.

Si tratta della prima serie ufficialmente approvata dalla casa madre GW e sarà capitanata dallo stesso team alla base di Helreach, una serie fan made poi riassemblata in un unico film.

Allo sforzo artistico prenderanno parte anche alcuni degli autori del gruppo Black Library (una sezione del gruppo GW), cui spetterà il compito di raccontare una storia dai toni cupi, ricca di “epiche battaglie, sacrificio, esplosioni, brutali combattimenti e dialoghi ricchi di pathos che vi “metteranno il fuoco nell’anima e riempiranno il vostro cuore fino al punto di farlo scoppiare”

Angels of Death verrà rilasciata nel 2019 sul canale youtube ufficiale della Games Workshop.

Volete entrare nel mondo degli Angels of Death anche sui tavoli di casa vostra? Esiste un card game giocabile anche in solitaria che vi metterà alla guida di una squadra di Space Marine Terminator che si avventurano nelle profondità di un enorme Colosso Spaziale per eliminare la minaccia dei Genoraptor