Warhammer Underworlds arriva un nuovo titolo da Games Workshop

Games Workshop annuncia lo sviluppo di un nuovo gioco Warhammer Underworlds rivolto a un pubblico più giovane per attrarre nuove leve ai propri prodotti.

È di due giorni fa l’annuncio da parte di Games Workshop dello sviluppo di un nuovo gioco autonomo legato al ciclo Warhammer Underworlds, pensato per i giocatori più giovani.

Sebbene al momento i dettagli siano piuttosto scarsi, l’annuncio ha rivelato che il nuovo titolo conterrà un nuovo stile artistico, un insieme di regole appositamente adattate e un deckbuilding vincolato progettati per ridurre la complessità per i giovani, così da avvicinarli e far loro scoprire il mondo dei giochi di miniature. Il gioco è attualmente in fase di playtesting.

Assieme all’annuncio è stata mostrata anche un’illustrazione che ben rappresenta il nuovo stile artistico, creata dall’illustratore Kev Chin.

Uno stile artistico meno cupo...

L’annuncio di questo nuovo titolo Warhammer Underworlds pensato per i più giovani è solo la più recente mossa di Games Workshop per far avvicinare nuove leve ai sui universi ludici e hobbistici. L’anno scorso, infatti, Black Library, la casa editrice di Games Worksop che pubblica i romanzi legati ai mondi fantasy e fantascientifici di Warhammer, aveva lanciato una collana di libri rivolti ai lettori più giovani.