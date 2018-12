Warhammer: Wrath and Rapture – nuovo set di miniature

Sta per arrivare un nuovo set di miniature per il wargame Warhammer, ovvero Wrath and Rapture, un nuovo manipolo di forze del Chaos.

Il Chaos è una fazione ormai classica dell’ambientazione di Warhammer, gioco edito della Games Workshop. Nell’immaginario dei creatori i demoni e le bestie del Chaos hanno combattuto le forze dell’umanità per millenni e questa volta non avremo solo a che fare con una manciata di nuove miniature devote a Khorne e Slaanesh, ma sono comprese anche le regole ufficiali per poterle utilizzare sia nell’ambientazione di Warhammer 40k che in Age of Sigmar.

Dal Sito Ufficiale:

Ira ed Estasi, Furia e Dolore, Violenza e Grazia. Questo ed altro ci aspetta in Realms of Chaos: Wrath and Rapture. Questo set scatena la furia incontrollabile del dio Khorne, e le tentazioni irresistibili di Slaanesh. Non avrete solo a disposizione un drappello di orribili servitori demoniaci da utilizzare nella faida tra le due divinità, ma ben tre booklet che introdurranno il background e nuove regole per l’utilizzo sia in Warhammer Age of Sigmar che Warhammer 40,000!

Ecco cosa sarà inserito nel set in vendita:

38 miniature suddivise in due blocchi:

Per il gruppo dei Daemons of Khorne

1 Karanak, the Hound of Khorne

10 Bloodletters

3 Bloodcrushers

5 Flesh Hounds

Per il gruppo dei Daemons of Slaanesh

1 Infernal Enrapturess

10 Daemonettes

3 Fiends of Slaanesh

5 Seekers of Slaanesh

– Un booklet da 24 pagine di Wrath and Rapture, che descrive gli abissi di follia e le aberrazioni nella logica apparente che compone il Regno del Chaos.

Viene introdotto il concetto stesso alla base del Grande Gioco nel quale si sfidano le oscure divinità, nel quale Khorne e Slaanesh rappresentano due dei più acerrimi rivali. Ci sarà un’intera sezione dedicata alla terminologia demoniaca e ci saranno anche tabelle per generare nomi sempre diversi per i vostri demoni.

– Un booklet da 24 pagine dei Denizens of the Warp, che racconta storie di conflitti tra le legioni demoniache di Khorne and Slaanesh nel 41esimo millennio.

Ci saranno anche tre missioni di Echoes of War e una campagna altamente rigiocabile, così come una sezione dedicata alle strategie e statistiche complete per i modelli inclusi nella scatola.

– Un booklet da 24 pagine dedicato al Bane of the Mortal Realms, che descrive una eccitante storyline tra le forze rivali del Chaos.

Include anche un set completo di warscrolls per tutte le miniature Khornate e Slaaneshi presenti nella scatola, così come la descrizione delle loro abilità.

– Un cartoncino a doppia faccia con due righelli, un segnalino Prey of the Blood God (utilizzato per identificare la preda di Karanak), segnalini ferita per i Khornate e gli Slaaneshi, e 6 segnalini obiettivo numerati.