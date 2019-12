Warner Bros. cancella l’uscita del film di Akira

Cattive notizie per chi attendeva da tempo l’uscita del film live-action diretto dal regista Taika Waititi. Infatti, a quanto pare, la pellicola cinematografica di Akira non uscirà nella data preannunciata poiché Warner Bros. ha deciso di cambiare programma. Dunque, la data in precedenza destinata al debutto di Akira era prevista – negli Stati Uniti – per il 21 maggio del 2021. Ebbene, Warner Bros. pare abbia deciso che, al posto del live-action di Waititi, uscirà un’altra pellicola, vale a dire Matrix 4.

Anche se i molti fan che aspettavano il debutto del live-action rimarranno delusi c’è da dire che, se la Warner ha preso questa decisione, è a causa di un motivo ben preciso. Molti sapranno che il regista Waititi è impegnato anche con Marvel Studios per le riprese della pellicola di Thor: Love and Thunder. Questo, inevitabilmente, ha fatto perdere tempo prezioso per la lavorazione del film di Akira tanto che, come tutti ricorderanno, le riprese sono state già rinviate nei mesi scorsi. Di conseguenza l’annullamento dell’uscita del film previsto per il 2021 evidentemente è stato necessario.

In ogni caso, ecco la sinossi ufficiale:

“Quando l’esercito scopre i poteri telecinetici di un giovane uomo, lo cattura per trasformarlo in una super arma mentre il fratello intraprende una missione disperata per salvarlo prima che Manhattan sia distrutta dai suoi incredibili poteri. Kaneda è il proprietario di un bar a Neo-Manhattan la cui esistenza viene sconvolta quando il fratello Tetsuo viene rapito da agenti governativi guidati dal Colonnello. nel tentativo di liberare il fratello, Kaneda accetta di unirsi a Ky Reed e al suo movimento segreto che vuole svelare al mondo cosa è accaduto realmente a New York City 30 anni prima, quando la città è stata distrutta.”

Dunque, cosa ne pensate della decisione presa da Warner Bros. nei confronti di Taika Waititi e del suo nuovo live-action?