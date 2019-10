Warner Bros: con Animaniacs torna il cast originale

A quanto pare, con il ritorno della serie animata Animaniacs tornerà anche il cast originale che ha dato voce ai simpaticissimi personaggi di Yakko, Wakko e Dot Warner. Infatti sono pronti a riprendere i loro ruoli, per l’attesissimo ritorno di Animaniacs, l’insostituibile Rob Paulsen, che darà voce a Yakko, al suo fianco ci sarà Jess Harnell che sarà invece la voce di Wakko e Tress MacNeille che doppierà Dot.

Si tratta di un ritorno importante, soprattutto per Paulsen, poiché ha dovuto affrontare un momento molto difficle della sua vita L’annuncio di questa bella notizia, che sicuramente renderà felici i fan più accaniti dei tre protagonisti della serie animata della Warner Bros, è stato dato attraverso la condivisione di un post su Twitter. Eccolo di seguito:

We are VERY pleased to finally see in PRINT today in @yakkopinky's "Voice Lessons" that the original voice cast of #Animaniacs has indeed been working on the upcoming reboot! 😁

Rob, @MAURICELAMARCHE @JessHarnell and #TressMacNeille are back! (Pic from Maurice LaMarche) pic.twitter.com/cHQUxAzIsp

— The Animanicast (@animanicast) October 8, 2019